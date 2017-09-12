Касперский расформировывает своё американское подразделение

«Лаборатория Касперского» может закрыть в США свое подразделение Kaspersky Government Security Solutions, сообщили два источника, близких к компании. В американском офисе компании работает около 10 человек, все они — граждане США. Это представительство было открыто в 2014 году, в его задачи входила разработка и поставка уникальных решений для американского правительства и его контракторов.

Неприятности «Лаборатории» в Штатах начались после того, как компанию заподозрили в связях с российскими спецслужбами. Теперь от её продукции отказываются не только госорганы, но и ритейлеры. Евгений Касперский готов был свидетельствовать в защиту своей компании в Конгрессе, но вместо этого «Лаборатория Касперского» может закрыть свое подразделение в Вашингтоне, отвечавшее за контакты госорганами.

В июле администрация президента США Дональда Трампа исключила Лабораторию из списка поставщиков, чье программное обеспечение может закупаться для госструктур, а сейчас Сенат собирается совсем запретить использование ее продуктов в госучреждениях.

11 сентября стало известно, что американский ритейлер Best Buy убрал с полок продукцию «Лаборатории Касперского», также основываясь на публикациях в СМИ. В 2016 году регион Восточная Европа и США принес ЛК больше половины выручки — $374 млн из $633 млн заработанных компанией за этот период. В компании не смогли прокомментировать информацию о закрытии американского офиса.

Запрет на использование соответствующего антивируса был введён и украинскими властями. В мае этого года под санкции попали Яндекс, MailRu, антивирусы «Лаборатории Касперского» и Dr.Web. Провайдерам запретили предоставлять доступ к их интернет-ресурсам.

Это не первый крупный скандал, больно ударивший по репутации российской компании. Летом 2015 года экс-сотрудники «Лаборатории» заявили, что в течение нескольких лет занималась обманом конкурентов. Безопасные файлы помечались сотрудниками компании как зараженные. В результате и другие разработчики антивирусного программного обеспечения начинали считать опасными эти файлы, что серьезно мешало пользователям продуктов других разработчиков. Основными целями «Лаборатории Касперского» были компании Microsoft, AVG, Avast и др.

Бывшие сотрудники компании подчёркивали, что некоторые атаки проводились по личному указанию Евгения Касперского. Он считал, что методы создания антивирусного ПО в «Лаборатории Касперского» другими разработчиками воруются. Пик атак пришелся на 2009-2013 годы, всего же подобной стратегии компания придерживается более десяти лет.

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UPD. «Лаборатория Касперского» всё-таки намерена продолжать инвестировать в развитие своего американского бизнеса и в 2018 году планирует открыть три новых офиса в североамериканском регионе: в Чикаго, в Лос-Анджелесе и в Торонто

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