Экономическое исследование: удаление «пиратского» контента из Сети не повышает легальных продаж

Многие считают, что в «эпоху изобилия» удаление пиратского контента и, одновременно с этим, реализация развлекательного контента, включая книги, по доступной цене сделает борьбу с распространением нелегальных копий эффективной. Теоретически обычные потребители, в отличие от принципиально пользующихся противоправным контентом пользователей, остановят свой выбор на легальной продукции, если им будет удобно находить нужный продукт по разумной цене. Но результаты исследования Варшавского университета показывают, что это совсем не так.

Как оказалось, удаление пиратских онлайн-копий книг не улучшает ситуацию с продажей законного издательского контента. Эксперимент под руководством Михала Кравчика (Michał Krawczyk) проводили представители факультета экономических наук Варшавского университета Войцех Харды (Wojciech Hardy) и Джоанна Тирович (Joanna Tyrowicz). Их анализ охватывал около 240 книг, доступных на польском рынке в 2016 году, совершенно разных жанров, которые были опубликованы десятью согласившимися принять участие в программе исследователями.

Для проведения исследования пришлось заключить соглашение с профессиональным агентством, которое занимается такой исследовательской деятельностью. По словам Кравчика, агентством было удалено около 120 книг из интернета, и хотя большинство издателей подозревало, что пиратство отрицательно сказывается на легальных продажах, исследователи не обнаружили фактов значительного изменения в продажах из-за присутствия пиратских копий в интернете.

Исследователи подчёркивают:

«Легкость или затруднённость получения пиратской копии той или иной книги не оказывают реального влияния на её продажи».

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Этот тест является продолжением опубликованной в 2014 году на английском языке работы «Интернет-пиратство и книжные продажи: полевой эксперимент». В этом рабочем документе также основное внимание уделялось влиянию интернет-пиратства на продажи книг, в результате чего был сделан вывод, что «удаление несанкционированных копий стало лишь эффективным методом сдерживания пиратства, но это не имело решающего значения на успешность законных продаж».

В скором времени будут представлены [окончательные] результаты их исследований на страницах академического журнала «The Economic Journal», издаваемого компанией Wiley-Blackwell, специализирующейся на научных, технических, медицинских и учебных публикациях.

Хотя местные игроки книжного рынка с осторожностью относятся к утверждениям университетских исследователей, им приходится косвенно соглашаться с этими неутешительными для них выводами. Например, основная проблема борьбы с пиратством, по мнению президента-учредителя программы подписки на электронную книгу Legimi Миколая Малачиньского (Mikołaj Małaczyński), в затруднённостью обнаружения многих пиратских копий.

По его наблюдениям, «самым популярным источником нелегального книжного контента являются не сайты, доступные через поисковые системы, а закрытые группы, сформированные в различных соцсетях. Их пользователи обмениваются ссылками на облачные онлайн-сервисы». Поскольку эти сайты функционируют в некотором смысле как «частный клуб», такое пиратство не поддаётся мониторингу, заключает он. Когда Legimi проводили опрос среди своих подписчиков, те признались что приобретают книги как по законным, так и по пиратским каналам.

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