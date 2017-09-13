Минюст США предложил онлайн-слежку сделать «вечной»

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс (Jefferson Session) и Директор национальной разведки Дэниел Коутс (Daniel Coats) предложили бессрочно продлить действие закона, позволяющего негласно вести электронную слежку за гражданами. Действие соответствующих поправок в законе истекает в конце 2017 года. Данная мера призвана защитить граждан США от угрозы мирового терроризма и противодействовать иностранным разведывательным службам. Соответствующее письмо опубликовано на сайте Министерства юстиции США.

В этом году ведомствами Сешнса и Коутса были проведены брифинги с обсуждением полезности и возможности осуществления требуемых ими поправок, и, по их заявлениям, они будут продолжать дискуссию в течение следующих нескольких месяцев.

VII поправка Акта о негласном наблюдении в целях внешней разведки (Foreign Intelligence Surveillance Act, FISA) позволяет разведывательным службам собирать важную информацию о расположенных за пределами США международных террористах, киберпреступниках, отдельных лицах и структурах, занимающихся распространением оружия массового поражения, и других важных целях. Согласно параграфу 702 FISA, Генеральный прокурор и Директор национальной разведки вправе санкционировать слежку за лицами, не являющихся гражданами США или находящихся за пределами страны, если они владеют информацией, представляющей интерес для внешней разведки.

Деятельность американских спецслужб в данной сфере подвергается жесткой критике со стороны общественности и других государств. Согласно материалам, обнародованным бывшим подрядчиком ЦРУ Эдвардом Сноуденом, силовые структуры и разведка США, руководствуясь данным актом, осуществляли тотальную слежку, в том числе и за лидерами других стран.

Интерес властей США вызывают в последнее время и социальные медиа. Недавно председатель комитета по разведке сената США Ричард Берр заявил, что хочет получить от Facebook и других операторов соцсетей полную отчетность, касающуюся иностранного финансирования политических рекламных компаний.

«Нам очень интересно получить полный отчет от всех, кто работает в этом пространстве, если на самом деле иностранные деньги нашли свой путь для финансирования любых усилий в социальных сетях», — сказал Берр.

Повышенный интерес к соцсетям, как считают журналисты, был вызван сообщениями Facebook о возможных попытках России влиять на пользователей Сети через рекламу. Сообщается, что администрация Facebook ликвидировала 25 групп с почти 3 млн подписчиками, которые администрировались «фабрикой троллей» в Ольгино под Санкт-Петербургом. В общей сложности Facebook закрыл «до 80% групп», созданных в расчете на американский сегмент. Группы в соцсетях создавались под предвыборную кампанию в США 2016 года. Никаких специальных задач после выборов перед ботами не ставили.

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