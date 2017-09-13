Матильда раздора

Россия столкнулась с непривычным для себя явлением, коротко характеризуемым как «власть vs власть». Достигший апогея скандал с показом фильма Алексея Учителя «Матильда» о романе молодого императора Российской империи Николая II и балерины Матильды Кшесинской перешёл от взаимных обвинений в экстремизме представителей официального искусства и «экстремальных верующих» к неуправляемому хаосу, когда в ход пошли «коктейли Молотова» и «нетеракты» с поджогом кинотеатров с помощью автомобилей, нашпигованных горючими веществами.

Уже несколько кинотеатров отказались от показа этого фильма, получив угрозы от «разрешённой в России организации» «Христианское государство — Святая Русь». В январе этого года киносети были извещены этой организацией, что в случае показа данного фильма кинотеатры ждут поджоги. Активисты организации заявили, что «любой плакат или рекламная листовка» о показе фильма будет расценена как «желание унизить святых православной церкви». В Кремле расценили эти угрозы как экстремистские, однако никаких решительных действий предпринято не было.

После того, как «ушли в отказ» крупнейшие сети кинотеатров «Формула кино» и «Синема парк», власти не на шутку обеспокоились действиями того джинна, которого с 2012 года сами же выпустили из бутылки, но при этом во властных кругах произошёл раскол.

Кто-то возмущён действиями радикальных клерикалов, кто-то (пока только на словах) оказывает им поддержку. Среди первых неожиданно оказался министр культуры РФ Владимир Мединский, выступивший с, в общем-то, справедливыми претензиями в адрес радикально настроенных «верующих». Среди вторых — депутаты Госдумы Наталья Поклонская и Виталий Милонов. Причём, напомним, гонения на фильм со стороны Поклонской и её адептов начались после просмотра трейлера фильма — ни сценария фильма, ни самого фильма, не готового к тому моменту, она не видела. Впрочем, как и не читала дневников Кшесинской.

Министр культуры не знает, «какими соображениями руководствуется Поклонская, затевая и поддерживая этот гвалт» https://t.co/0tE9usqJfP pic.twitter.com/XKOhIr3BBr — Медиазона (@mediazzzona) September 13, 2017

Министр культуры Владимир Мединский пожаловался на давление, которое оказывают на кинотеатры депутат Госдумы Наталья Поклонская и «православные активисты» из-за фильма Алексея Учителя «Матильда». Мединский сообщил, что у него «переполнена чаша терпения» по поводу скандала вокруг фильма.

Глава Минкультуры назвал угрозы, поступающие кинотеатрам, цензурой и беззаконием. «Не знаю, какими соображениями руководствуется уважаемая госпожа Поклонская, затевая и поддерживая этот гвалт. Может, и от чистого сердца. Тем более, не готов разгадывать мотивации разнокалиберных активистов-поджигателей, нагло именующих себя «православными»», — говорится в заявлении чиновника.

Мединский пояснил, что посмотрел фильм, но «как консерватор» не увидел в нем ничего оскорбительного для памяти Николая II и истории российской монархии.

Министр попросил руководство правоохранительных органов «жестко пресечь давление на государство и кинобизнес со стороны распоясавшихся «активистов» с их общественно опасными методами навязывания своих убеждений».

«Любые намерения «инициативщиков» на местах «запретить показ», любые попытки давления на частные или муниципальные кинотеатры — это чистой воды беззаконие и цензура, которая впрямую запрещена Конституцией РФ», — говорится в заявлении министра, полученном от его помощника.

Виталий Милонов отреагировал на слова министра культуры РФ о скандале вокруг фильма Учителя «Матильда» совершенно предсказуемым образом, заявив:

«Не знаю, о какой конкретно чаше говорил уважаемый министр, но могу сказать, что чаша терпения переполнилась уже у многих. Почему за государственный счет была профинансирована третьесортная похабщина? Забавно наблюдать, как идеологи подобного рода провокационных картин, имеющих четкий антироссийский формат, пытаются сравнивать православных с террористами».

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По мнению народного избранника, подобным приемом пользуются американцы — «многие представители Запада любят называть всех мусульман террористами». Подобная риторика в отношении православных христиан используется и в России с целью нанести удар стране, говорит Милонов.

Депутат также подчеркнул, что среди его окружения, относящего себя к православным, никто не планировал препятствовать показу картины силовыми методами и каким-либо иным способом преступать закон. «Нужно использовать конфликт, назревший в обществе, с одной стороны которого нормальные здравомыслящие люди, а с другой — [цитата!] антоны красовские и прочая либерастня, и переориентировать кино в более созидательное русло», — заключает Виталий Милонов.

Культурная столица — крестный ход «Матильда — пощечина русскому народу» и «Честь государя — честь народа». pic.twitter.com/wxBSLhbrVo — Павел Долгих (@dedmorozlab) September 12, 2017

Кроме этого, завсегдатай крестных ходов, на последнем из которых была колонна противников фильма, предложил оригинальный способ борьбы с фейками в интернете.

По мнению депутата, «фейковые новости всё чаще становятся значительным элементом политической борьбы, и россияне должны быть защищены от того, чтобы против них лично либо против групп, в которые они входят, распространялись заведомо ложные сведения».

«Это не просто, как это может показаться, пикантные вопросы о жизни эстрадных звёзд. Вопрос совершенно в другом — так можно спровоцировать общественные беспорядки! — пояснил Милонов. — Вспомните ситуацию с Мьянмой, когда распространённая новость о геноциде мусульманского населения в этой стране вызвала моментальную реакцию и тысячи людей вышли на улицы. На таких вещах можно играть бесконечно — сказать, что где-то наших бьют, крикнуть «ату!» и запустить такой механизм, который очень сложно будет «раскрутить» в обратном порядке».

По мнению Милонова, большая часть фейковой информации — это не оценочные суждения, а ссылки на несуществующие факты. Депутат намерен внести соответствующие поправки в законы «О СМИ», «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и в Кодекс об административных правонарушениях.

Впрочем, речь в законопроекте идёт не столько о СМИ, сколько обо всех ресурсах Рунета, занимающихся распространением информации, поскольку пресса подчиняется закону о СМИ, и в её отношении действуют механизмы правового регулирования. А вот масса информационных ресурсов, не зарегистрированных как СМИ, по мнению парламентария, нередко распространяют недостоверные сведения и служат каналами, через которые в информационное пространство, по словам Милонова, «сливается всякая фейковая ерунда».

Милонов предлагает государственным органам предоставить более оперативные возможности регулировать эту сферу с тем, чтобы не допускать фейков в новостях. Механизм контроля должен быть таким же, как в случае с выявлением и блокировкой сайтов, распространяющих экстремистские сведения и информацию, касающуюся суицидов, изготовления наркотиков, терроризма и т.д. А штрафы за распространение фейковых новостей должны составлять 2-2,5 тысячи рублей для физических лиц, 4-5 тысяч рублей для должностных лиц и от 40 до 50 тысяч рублей для юридических лиц.

Таким образом, депутат предлагает внесудебно блокировать доступ к страничкам сайтов, на которых будет обнаружен фейк. Кто, исходя из каких соображений решает, фейк это или реальная новость, депутат не уточнил. «Здесь, я думаю, мы можем доверить Роскомнадзору проводить досудебную блокировку таких сайтов», — говорит Милонов.

В ситуации, когда Милонов озадачился уже утихшей проблемой недельной давности, в то время когда противники фильма Алексея Учителя уже перешли от слов к прямым действиям, есть некоторый абсурдный цинизм. Складывается ощущение косвенной поддержки радикального клерикализма, к возникновению которого сам депутат, как и его коллега Поклонская, приложил немало усилий. По крайней мере, вместо признания очевидной проблемы депутаты ищут виноватых в самом факте выхода фильма, поставленном, кстати, по мотивам дневников балерины Матильды Кшесинской, а не рождённого только лишь воображением сценаристов. В любом случае ситуация выглядит абсурдной и опасной, и весьма прискорбно, что правоохранители, имеющие опыт преследования мнимых экстремистов за перепосты в Сети, в ситуации появления настоящих, опасных радикалов растерялись и словно ждут, когда вышеупомянутые депутаты сами успокоят свою «паству».

UPD1. Экс-прокурор Крыма в своём Facebook предсказуемо раскритиковала Минкультуры РФ за решение выдать «Матильде» прокатное удостоверение, обратив внимание на сообщения о нецелевом использовании бюджетных средств и нарушении авторских прав при создании «Матильды». Никакого обращения к «непримиримым», конечно же, не прозвучало:

«В то время, как Министра переполняет «чаша терпения»,

адвокат Учителя ищет себе охрану и анонсирует новые преступления, вспоминая криминальных авторитетов Питера — бывшие партнеры режиссера выкладывают информацию о подмене сценария, нецелевом использовании бюджетных средств, нарушении авторских прав при создании фильма «Матильда», а также предоставлении недостоверных документов для получения прокатного удостоверения (ведь 280 млн рублей выделялись под другой сценарий, о балерине, а не о Святом Государе). При этом, профильное министерство не видит оснований для отказа в выдаче прокатного удостоверения. Может быть из-за того, что решение принято в течении суток? Вместе с тем, кинотеатры и телеканалы, уважающие чувства людей и не желающие быть использованными создателями непонятного проекта «Матильда», среди создателей которых уроженец западной Украины, где реализован «Евромайдан», отказываются от показа фильма, имея полное на это право».

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UPD2. Между тем, депутаты Госдумы Ирина Роднина и Оксана Пушкина пожаловались главе ФСБ России Александру Бортникову на организации, выступающие против фильма Алексея Учителя «Матильда». Как следует из документа, авторы запроса требуют проверить незарегистрированное религиозное объединение «Всероссийская общественная православная организация «Христианское государство — Святая Русь» на экстремизм и терроризм, а также сообщить причины, по которым правоохранители бездействуют в вопросе пресечения преступных действий со стороны этой организации.

Авторы депутатского запроса перечислили случаи нарушения закона, которые, предположительно, были инициированы этой организацией. Так, Роднина и Пушкина упоминают поджог здания студии Учителя «Лендок» в Санкт-Петербурге, поджог кинотеатра «Космос» в Екатеринбурге, угрозы убийством журналисту Екатерине Винокуровой, в своих публикациях критикующей депутата Поклонскую, и умышленный поджог автомобилей возле офиса коллегии адвокатов «Pen & Paper, защищающей интересы режиссера.

«Как нам известно, Учитель и его адвокаты неоднократно обращались в правоохранительные органы с заявлениями об угрозах в их адрес и экстремистских проявлениях сил, противодействующих созданию и демонстрации фильма «Матильда», однако, как явствует из вышеприведенных фактов, их обращения не возымели действия и адекватной реакции», — заключили депутаты.

Христианское Государство — разрешенная в РФ кинокритическая организация — #MDK (@mudakoff) September 13, 2017

P.S. Под сомнение адекватность организации «Христианское государство — Святая Русь» поставил даже известный клерикальный фрик Дмитрий Энтео:

Несуществующее «Христианское Государство» рассылает этот текст с угрозами. Поверьте моему опыту, это писал не христианин, а политтехнолог. pic.twitter.com/sjSsUqYjo4 — Дмитрий Энтео (@dimitriyenteo) September 12, 2017

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