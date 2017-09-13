Российские вузы начнут рассказывать студентам о блокчейне и криптовалютах

Известно, что о биткоине и иных аспектах инновационных технологий поведают студентам СПбГЭУ, МГУ, МФТИ, ВШЭ и МИСиС. «Сразу для нескольких программ у нас будут проходить мастер-классы — для этого мы приглашаем представителей индустрии,— рассказал член управляющего совета магистерской программы “Финансовая аналитика” экономфака МГУ Сергей Студников.— Кто-то в целом будет рассказывать про blockchain, кто-то про — биткоины».

В Высшей школе экономики тема рассматривается в рамках курса «Финансовые технологии» образовательной программы магистратуры «Финансовые технологии и анализ данных», которую НИУ ВШЭ запустил совместно со Сбербанком. В МФТИ студентов будут обучат IT-составляющей блокчейна, а в СПбГЭУ блокчейну и криптовалютам посвятят в том числе два раздела нового учебника по банкам, финансам и финансовым рынкам.

По словам экспертов, спрос в России на таких специалистов будет расти как со стороны банков, так и от новых компаний. «Проекты на криптовалюте составят сильную конкуренцию крупным корпорациям в плане найма нового персонала. В Южной Корее, например, в высших учебных заведениях преподаются курсы блокчейн уже три года»,— говорит сооснователь блокчейн-проекта BitClave Василий Трофимчук.

«Блокчейн будет внедрен в 80% бизнесов, даже в маркетинге и в сфере услуг. Внедренные на базе этой технологии процессы на производстве помогают оптимизировать и исключать целые департаменты, убирать ненужные циклы из производства и проверяющие юниты»,— подтверждает основатель агентства Qmarketing Роман Виас.

Напомним, к технологии blockchain и криптовалютам в последнее время государство уделяет очень много внимания. Одновременно блокируя независимые биткоин-сайты, власти пытаются наладить работу государственных криптовалютных бирж, а также готово запустить пилотный проект по добыче криптовалют в одном из регионов России и даже предоставить ему скидки на потребление электроэнергии — соответствующий законопроект находится в разработке команды советника Президента России по вопросам интернета Германа Клименко. При этом разрешения на свободный майнинг государство давать россиянам не хочет.

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