Комитет Госдумы по инфополитике открывает новый сезон регрессивного законодательства

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи демонстрирует острое нежелание прислушиваться к мнению отрасли и граждан в вопросах принятия законов по регулированию Рунета. Данный комитет рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который вводит штрафы за неисполнение «закона о VPN и анонимайзерах».

Госдума в конце весенней сессии приняла закон, который запрещает сервисам VPN и анонимайзерам предоставлять россиянам возможность обходить государственные блокировки запрещённых на территории России сайтов. Ещё один законопроект шёл «спутником» с основным, касающимся регулирования VPN и поисковиков, но пока не был принят. Этот проект закона вводит штрафы за неисполнение оператором поисковой системы обязанности по получению доступа к реестру Роскомнадзора. Предлагается установить, что штраф для граждан будет составлять 5 тыс. рублей, для должностных лиц — 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 500 тыс. до 700 тыс. рублей.

Аналогичные штрафы предлагается установить и за неисполнение операторами поисковиков обязанности по прекращению выдачи ссылок на заблокированные сайты по запросам пользователей поисковой системы.

Крайне странная ситуация сложилась ещё с одним законопроектом — № 223849-7 о жёстком регулировании соцсетей авторства депутатов Андрея Альшевских и Сергея Боярского. Подвергшийся разгромной критике представителей отрасли, посоветовавших авторам законопроекта «лечиться и не заниматься ерундой», документ не претерпел за остаток лета и начало осени никаких изменений, просто потому, что депутаты не захотели с ним возиться.

Закон о защите информации, вводящий ответственность за отказ от удаления недостоверного или противоправного контента из социальных сетей, не будет изменен до принятия в первом чтении, — об этом рассказал один из авторов законопроекта, депутат от фракции «Единой России» Андрей Альшевских и подтвердил первый замруководителя фракции Андрей Исаев.

Депутаты не будут переносить его до принятия в I чтении Госдумой и настаивают на том, чтобы его концепция была одобрена, а все изменения будут внесены уже ко второму чтению. Глава комитета ГД по инфополитике Леонид Левин сообщил, что у инициаторов жёсткого регулирования соцсетей есть время до 30 сентября для перенесения без отзыва, и комитет готов подождать. «Если они этим правом не воспользуются, то будем работать с тем текстом законопроекта, что есть, обсуждать его с представителями медиаиндустрии, представителями соцсетей, экспертами», — сказал он.

Депутат Альшевских заявляет, что рассмотрение его с Боярским инициативы может произойти до конца текущей сессии. По замыслу Боярского и Альшевских, оператор социальной сети — «это организатор распространения информации», который позволяет обмениваться электронными сообщениями и у которого более 2 млн пользователей на территории России. Под такое определение подпадают и мессенджеры, например WhatsApp, Viber и Telegram, хотя авторы законопроекта утверждают, что он касается только социальных сетей. Определить «операторов» в случае принятия законопроекта должны будут как российские, так и зарубежные соцсети.

Именно операторы должны будут ограничивать доступ или удалять по заявлению пользователя социальной сети распространяемую в ней «информацию, которая явно направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, недостоверную и (или) порочащую честь и достоинство другого лица или его репутацию информацию», подчеркивали авторы закона. «Ограничивать доступ или удалять» по заявлению любого пользователя любой противоправный контент или «недостоверную и (или) порочащую честь и достоинство другого лица» информацию операторы должны будут в течение суток.

Если «ложный» контент не будет удален, то поправки в КоАП предлагают штрафы для операторов. Размер штрафа для физических лиц составит от 3 млн до 5 млн руб., для юридических — от 30 млн до 50 млн руб. На самих пользователей соцсетей эти штрафы распространяться не будут, уточнял Боярский.

Законопроект Боярским и Альшевских был внесён в первой половине июля, и он сразу получил рекомендацию к первому чтению от комитета Госдумы по информационной политике. Положительный отзыв был дан комитетом-соисполнителем по безопасности и противодействию коррупции, «поскольку законопроект направлен на оздоровление информационного пространства, чтобы люди не получали доступ к запрещенной информации», отмечалось в заключении комитета.

В то же время на текущую версию законопроекта поступил отрицательный отзыв Государственно-правового управления (ГПУ) президента России. Юридические замечания к тексту проекта закона были и у правового управления Госдумы. В заключении думского правового управления критиковалась расплывчатость формулировки «оператор социальной сети», юристы также сомневались в идее удалять не только информацию, признанную противоправной, но и ее копии.

Замечания высказала и комиссия правительства по законопроектной деятельности. Понятия «недостоверная информация», которым оперируют авторы предложения, нет в законодательстве, указывалось в ее заключении. Этот термин комиссия признала «субъективным». В правительстве попросили уточнить, что значит фраза «оператор социальной сети», и предложили разработать методику оценки численности пользователей соцсетей.

Законопроект сразу после внесения подвергся резкой критике со стороны представителей интернет-индустрии и общественности. Представитель «Яндекса» называл штрафы неоправданно высокими. «В КоАПе подобные штрафы применяются в исключительных случаях, когда, например, речь идет о нарушениях безопасности военных объектов или о поддержке терроризма», — говорил он.

Представитель «ВКонтакте» Евгений Красников уточнял, что предлагаемая депутатами норма о борьбе с противоправным контентом в этой соцсети уже работает: любой пользователь этой социальной сети уже сейчас может сообщить с помощью кнопки «пожаловаться» о неправомерном, оскорбительном или недостоверном, по его мнению, контенте.

Руководитель комиссии СПЧ по гражданским свободам и гражданской активности Николай Сванидзе называл этот законопроект продолжением политики репрессий в отношении интернета. «Этот путь тупиковый и очень неприятный. Штраф предусмотрен большой, но что такое порочащие репутацию сведения? Необходима твердая система ориентиров, чтобы понимать, что является порочащим, а что нет», — говорил он летом.

Внесение законопроекта без изменений значит, что кремлевский внутриполитический блок желает принять его быстрее, а, возможно, к этому «приложили руки» и силовики, предположил директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. «Имидж Госдумы от его принятия, конечно, пострадает, но спасти его невозможно. Думу все равно будут использовать для разного рода одиозных законопроектов», — считает эксперт.

Комитет ГД по инфополитике, кроме всего прочего, рассмотрел ряд других законопроектов. В частности, был рассмотрен проект федерального закона № 916396-6 «О внесении изменений в статьи 17 и 68 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 7 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» (в части предоставления права органам местного самоуправления учреждать сетевые издания), который депутаты рекомендовали отклонить.

В комментарии Леонида Левина, который он дал после заседания комитета, говорится о планах по дальнейшей работе над обеспечением программы «Цифровая экономика Российской Федерации», которая, напомним, предполагает в 2020 году введение в России системы фильтрации интернет-трафика (НаСФИТ), лоббистами которой являются сенатор Елена Мизулина и «Лига БезИнтернета». Один из вариантов реализации НаСФИТ — это введение так называемых «белых списков» для всех россиян, согласно которому пользователям на территории РФ можно будет посещать только те сайты, которые есть в этих списках.

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