«Ваша фамилия и имя, товарищ криптовалютчик?»

По мнению Титова, это придаст прозрачности операциям с криптовалютными активами, а также позволит расплачиваться за товары и услуги на внутреннем рынке:

«Право иметь криптовалюты должен иметь любой гражданин и обменивать на любую другую валюту, и фиатную, в том числе, и рубль. Но хождение на внутреннем рынке должно быть приравнено к иностранным валютам, то есть расплачиваться за товары, услуги в качестве платёжного средства на внутреннем рынке, мы считаем, по крайней мере на первом этапе, (возможности) быть не должно».

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Использование токенов в качестве акций или других финансовых инструментов, а также майнинг криптовалют, по мнению бизнес-омбудсмена, нуждаются в отдельном регулировании. Прозрачность операций с криптовалютой может быть гарантирована только в том случае, если криптокошельки будут иметь номер, имя и фамилию конкретного гражданина или компании, которая этим кошельком владеет, считает Титов.

«Государство должно регулировать этот процесс и сделать так, чтобы эти криптокошельки имели номер, кроме номера еще имя и фамилию конкретного гражданина или компании, которая этим кошельком владеет. Тогда все операции будут абсолютно прозрачны», — подчеркнул он.

Также Борис Титов высказал надежду на скорое законодательное регулирование сферы ICO, поскольку она является мощным источником финансирования различных проектов.

Ранее Титов раскритиковал идею Минфина РФ о запрете совершать сделки с биткоином частным лицам.

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