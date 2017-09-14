Facebook получит право уведомлять пользователей о запросах властей по ним

Федеральным прокурорам США придётся отказаться от требований не разглашать информацию о фактах получения популярной соцсетью запросов на раскрытие данных о пользователях. Апелляционный суд округа Колумбия опубликовал документ, в котором говорится, что правительство больше не может запрещать компаниям публично сообщать о подобных запросах.

Facebook вёл судебную тяжбу с правительством о законности правила «о неразглашении получения ордеров» (NDOs), запрещавшем сообщать кому-либо о запросах властей, с начала этого года. Всё началось с того, что представители федеральной прокуратуры направили в компанию запросы, касающиеся трех пользователей. Они также попросили не сообщать этим лицам о том, что данные из их аккаунтов будут раскрыты властям. Facebook боролся за отмену NDOs и поначалу проиграл, однако адвокаты соцсети попросили апелляционный суд округа Колумбия отклонить это решение, и суд удовлетворил их просьбу, назначив новое слушание. Но это пока не окончательная победа соцсети. Документ лишь говорит о том, что расследование «дошло до той точки, когда в запрете на уведомление пользователей больше нет необходимости».

Если Facebook удастся одержать верх на слушаниях в суде, пользователи будут получать уведомления, если информацией о них заинтересуется правительство. Сразу после получения ордера или поступления требования на раскрытие переписки и иных пользовательских данных, соцсеть будет отправлять соответствующее уведомление этому пользователю.

Адвокат представляющей Facebook в суде правозащитной организации «Фонд электроных рубежей» (EFF) Нейт Кардозо (Nate Cardozo) сообщил, что хотя организация довольна результатом, он всё-таки ждёт окончательного разрешения вопроса NDOs. «Мы выиграли битву, но война еще не окончена», — сказал Кардозо.

EFF считает Facebook одной из самых порядочных организаций в плане работы с пользователями. В ежегодном июльском отчёте, организация отметила, что данная соцсеть — одна из нескольких интернет-компаний, информирующих пользователей о запросах властей. Положительные характеристики в этом же ключе получили Apple, Dropbox, Google, Microsoft, Uber и другие.

.



.

Читайте также:

Apple, Facebook и Google потребовали ограничить отслеживание граждан через мобильную связь

🔓

Малофеев: Facebook в России должен быть закрыт

🔓

Минюст США предложил онлайн-слежку сделать «вечной»

🔓

Апелляционный суд в США подтвердил право Wikimedia на защиту от слежки

🔓

Facebook снова отказал России в предоставлении пользовательских данных

.