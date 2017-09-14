Портал «Компромат» попал под полную блокировку за… «пиратство»

Сегодня в России стал недоступен сайт comporomat.ru и его «зеркало» kompromat.ru. Поводом для этого стало решение Мосгорсуда, удовлетворившего жалобу ООО «Малибу» о защите «Объектов авторских и (или) смежных прав», т.е. по реализации «антипиратского закона».

reestr.rublacklist.net/rec/212451/

Претензии ООО «Малибу» вызвала статья «Рекламная паутина», рассказывающая о деятельности BBDO Group Russia (филиала крупнейшей мировой рекламно-коммуникационной группы BBDO Worldwide). Сама публикация является перепечаткой с другого сайта, где она в данный момент отсутствует.

Суд тем не менее вынес такое итоговое решение:

Ранее под блокировку уже попадали целые «пакеты» статей на Compromat.Ru, которые, по мнению истцов и судебных органов, нарушали закон «о персональных данных». Весной и летом прошлого года претензии к «Компромату» высказывали начальник УМВД РФ по городу Брянску Олег Широбоков и бизнесмен Сергей Михайлов, которого иногда связывают с Солнцевский ОПГ. Первый подавал иск «о защите чести, достоинства и деловой репутации» и проиграл его в суде, второй — реализовывал своё «право на забвение», и его усилия частично увенчались успехом.

Всего данный момент блокируется 12 ссылок на статьи «Компромата», а вместе с сегодняшним полным внесением домена — уже 13 (одна страница, внесенная в реестр еще в 2014 году исключена из-под блокировки):

reestr.rublacklist.net/search/?q=compromat.ru

О внесении шести из этих ссылок в реестр запрещённых сайтов РосКомСвобода писала в июне текущего года. Дорогомиловский районный суд Москвы признал, что данные страницы «нарушают права истцов на неприкосновенность частной жизни и семейную тайну», а значит подлежат блокировке.

Иск против интернет-издания подали владельцы «Гута-банка» Ю.Н.Гущин и Ю.В.Хлебников. Претензии истцов вызвали статьи «Кто владеет Гута-банком», «В Гуте запахло паленым», «Рейдерская осада», «Гута-банк — экономическое чудо-юдо?», «Гутаперчевые мальчики», «Гута-Банк защищается». Интересен тот факт, что указанная на сайте «персональная» информация есть в свободном доступе в Сети.

В начале августа этого года Роскомнадзор включил «Компромат.ру» в реестр запрещенных сайтов на основании решения Октябрьского районного суда Белгорода по иску о защите чести и достоинства главы Белгородского УВД, генерал-майора полиции Виктора Пестерева. Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский тогда рассказывал, что служба безуспешно пыталась связаться с администраторами ресурса и убедить их выполнить решение суда об удалении спорной статьи. Страница со статьей «300 млн руб. из «полицейского» банка вывели на Виктора Пестерева» недоступна и на работающей копии сайта kompromat.net

Компромат.Ru — частый «гость» реестра запрещённых сайтов. В сентябре 2014 года решением суда № 2-2269-14 статья, в которой рассказывалось о преступности в руководстве УМВД Белгородской области, была заблокирована Роскомнадзором, а затем удалена с сайта, что послужило поводом для вынесения странички из реестра. В данный момент статья доступна в архиве интернета.

Относительно последней полной блокировки домена compromat.ru Роскомнадзор пока не даёт никаких комментариев.

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