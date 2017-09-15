США вводит кибердипломатию для борьбы с российским и китайским влиянием на Сеть

Конгрессмен-демократ Элиот Энджел (Eliot Engel, D-NY) совместно с председателем комитета по иностранным делам Палаты представителей республиканцем Эдом Ройсом (Ed Royce, R-CA) опубликовал на своем сайте законопроект, нацеленный на ограничение «попыток России и Китая контролировать интернет». Документ был представлен в палате представителей Конгресса США, и он предусматривает создание должности посла США по киберпространству, который «возглавит усилия госдепартамента в сфере кибердипломатии».

«США все чаще подвергаются нападкам со стороны иностранных игроков в Интернете, — сказано в сообщении на сайте. — Сейчас, как никогда, нам нужен высокопоставленный кибер-дипломат в Государственном департаменте, чтобы придать приоритетное значение этим усилиям и обеспечить безопасность и надёжность нашего Интернета. Закон о двухпартийной кибердипломатии поможет противостоять иностранным угрозам в Интернете, работая на права человека, экономику и новые рабочие места».

Документ также предполагает создание международной киберполитики США, направленной на развитие дипломатических принципов и противодействие попыткам России и Китая установить более жесткий контроль над интернетом. В случае принятия закона, Госдепартамент США будет обязан включать в ежегодные доклады о соблюдении прав человека в мире оценки о свободе интернета.

В последнее время отношения России, Китая и США заметно ухудшились, особенно касаемо киберпространства. Соединённые Штаты обвиняют российские власти во вмешательстве в выборы Президента весной, летом и осенью прошлого года, выразившееся во взломе почты штаба кандидата в Президенты Хиллари Клинтон, а также создании фейковых аккаунтов в социальных сетях и попытках влиять на мнение избирателей через рекламу на Facebook. Посольство РФ в Вашингтоне, в свою очередь, на днях опубликовало заявление, в котором призвало США рассмотреть вопрос о создании совместной рабочей группы по кибербезопасности.

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