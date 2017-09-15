ЕСПЧ приступил к рассмотрению жалоб на блокировки сайтов в России

Юристы указывают, что ЕСПЧ до сих пор практически не выносил решений о блокировках информации в интернете, поэтому «российские дела зададут стандарты для всей Европы». О решении ЕСПЧ коммуницировать пять жалоб о блокировке российских интернет-сайтов рассказал юрист РосКомСвободы Саркис Дарбинян:

«Нам всем порядочно надоела практика блокировок сайтов, которая сложилась за последние годы. Так как в российских судах невозможно добиться правосудных решений, мы обратились в ЕСПЧ».

.

При этом Европейский суд решил объединить пять жалоб в одно дело, посчитав, что они затрагивают схожую проблематику. «Мы действуем консолидировано с международной “Агорой”,— рассказал Дарбинян.— И собираемся в ходе рассмотрения дела подробно рассказать ЕСПЧ, как работают блокировки в России, как они нарушают право на свободное распространение информации. Наконец, как российских граждан лишили права на знание об использовании технических средств защиты их частной переписки».

О том, что у ЕСПЧ есть к российскому Правительству ряд неприятных вопросов, стало известно в начале этой недели. Власти должны будут объяснить, насколько описанные в законе о блокировках правила точны, а их применение предсказуемо, действительно ли спорная норма предусматривает массовую блокировку сайтов и требуется ли от Роскомнадзора и судов учитывать побочные эффекты для сайтов, имеющих тот же IP-адрес.

Напомним, доступ к «Каспаров.ру», «Грани.ру» и «ЕЖ.ру» был закрыт Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры РФ в 2014 году по так называемому «закону Лугового». Документ дает Генпрокуратуре право внесудебной блокировки интернет-сайтов с «призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности и участию в несанкционированных властями публичных акциях». В заявлении представителей «Каспаров.ру» говорится, что Генпрокуратура даже не уточнила, какая именно информация послужила поводом для блокировки. Только спустя несколько месяцев в суде выяснилось, что Генпрокуратуре не понравилась иллюстрация к одной из статей: фото листовки «с изображением вооруженного человека и текстом “Крым, проснись!”». Редакция заменила фотографию, однако сайт остается запрещенным. Редакция «Грани.ру» тоже лишь в суде узнала, что блокировка была вызвана «совокупностью контента», где в качестве одного из примеров «призыва к участию в мероприятиях, проводимых с нарушением общественного порядка» фигурировала публикация «На Манежной задержаны участники схода в защиту “болотников”».

В случае с блокировкой «ЕЖ.ру» претензия Генпрокуратура заключалась в том, что на сайте «периодически накапливаются» публикации об акциях протеста, которые, по мнению ведомства, является призывами к участию в подобных мероприятиях. Надзорное ведомство заявило также, что все три сайта «тенденциозно оценивают действия участников несанкционированных акций». «Для нас очевидно, что блокировки были применены для того, чтобы закрыть доступ к оппозиционным СМИ, убрать их из российского информационного поля»,— говорит аналитик международной правозащитной группы «Агора» Дамир Гайнутдинов (сопровождает иски «Каспаров.ру» и «Грани.ру»).

Жалобы в ЕСПЧ были поданы «Гранями», затем «Каспаров.Ру» и «Ежедневным журналом» в первой половине 2015 года.

В отношении РосКомСвободы весной 2015 года по требованию анапской прокуратуры было вынесено судебное решение об ограничении доступа к одной из страниц нашего портала — «Инструментарий». В решении было указано, что страница rublacklist.net/bypass является анонимайзером и “с помощью указанного сайта граждане могут получать неограниченный доступ к запрещенным материалам, в том числе и экстремистским, путем анонимного доступа и подмены адресов пользователей”. Далее перечислялись примеры, ставшие уже типичными для вынесения такого рода судебных решений, к каким именно материалам «экстремистского характера, опубликованным на официальном сайте Министерства юстиции РФ» можно получить доступ с помощью анонимайзеров. Как правило, прокуроры обосновывают это тем, что при помощи подобных сайтов можно стать наркоманом или экстремистом, учинить массовые беспорядки, создать взрывчатое вещество, впасть в педофилию и т.п.

РосКомСвобода уже не раз писала об абсурдности доводов прокуратур, поставивших блокировки анонимайзеров на поток, однако это не мешает судам идти у них на поводу, штампуя одинаковые решения. «Нигде в законе нет запрета на распространение информации о средствах приватности в интернете,— говорит Саркис Дарбинян.— Подобные блокировки лишают граждан важной информации». И несмотря на то, что этим летом был принят закон о жёстком регулировании сервисов VPN, proxy, анонимайзеров и поисковиков, прокуроры в регионах ещё за два года до его принятия занимались противозаконной блокировкой соответствующих интернет-ресурсов.

О заблокированном сайте Worldview of Russian Civilization практически ничего не известно. Жалобу в ЕСПЧ подал его владелец житель Брянска Евгений Булгаков. Из материалов дела следует, что в 2012 году прокуратура Ростова-на-Дону потребовала заблокировать несколько сайтов, опубликовавших книгу из списка экстремистских материалов (название неизвестно). Господин Булгаков незамедлительно удалил этот материал, но сайт так и не был разблокирован.

Все заявители считают, что ограничение доступа к сайтам незаконно и «не преследует правомерную цель». ЕСПЧ подготовил подробный список вопросов к правительству РФ о национальном законодательстве в области интернета. В частности, судей интересует, являются ли нормы о блокировках «достаточно точными и предсказуемыми в своем применении» и «дают ли они достаточную степень защиты от произвола». Власти страны должны дать ответ до 15 января 2018 года, после чего заявители должны прислать в суд свои комментарии.

«ЕСПЧ впервые рассматривает дела о блокировке интернет-сайтов в России. Эта тема раньше особенно не поднималась, были два турецких иска, и все,— говорит Дамир Гайнутдинов.— Поэтому наши дела зададут стандарты для всей Европы». Он подчеркнул, что правительства других стран также начали принимать законы о блокировках СМИ, поэтому в данном вопросе необходимо прояснить позицию ЕСПЧ как можно скорее.

P.S. Маленький BONUS к материалу:

Омбудсмен Москалькова снова заявила о резком снижении числа жалоб в ЕСПЧ. И опять ошиблась! Фактчек https://t.co/wcnB1hYJAv #ПозорРоссии — Robert B (@RobertBik) September 14, 2017

.



.

Читайте также:

ЕСПЧ ждёт ответа российских властей про массовые блокировки сайтов

🔓

Жалоба на арест «узника Tor» Дмитрия Богатова отправлена в ЕСПЧ

🔓

К 5-летию принятия закона о «чёрных списках сайтов»: статистика от Роскомнадзора и от Роскомсвободы

🔓

Роскомнадзор подготовил требования к VPN по взаимодействию с реестром запрещенных сайтов

🔓

Пакет Яровой грозит России крупными штрафами со стороны ЕС

.