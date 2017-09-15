Роскомнадзор выбирает поставщика услуг интернет-фильтрации для операторов связи

Первой программно-аппаратной системой фильтрации, которую протестировал Роскомнадзор «в связи с многочисленными обращениями операторов связи с просьбой оказать содействие в выборе эффективных решений ограничения доступа к запрещенным ресурсам в целях соблюдения требований законодательства», стала система UBIC старого знакомого РосКомСвободы — ООО «Безопасный интернет». Сия фирма «отличилась» тем, что приняла участие в незаконной блокировке нашего сайта rublacklist.net в учебных заведениях Москвы.

Напомним, в 2015 году РосКомСвобода начала получать жалобы от наших пользователей в связи с недоступностью сайта rublacklist.net во всех образовательных учреждениях города Москвы. При попытке перехода на страницу сайта вместо него пользователь перенаправляется на страницу «заглушки» оператора связи МГТС, которая содержит информацию о том, что сайт заблокирован, т.к. «относится к категориям Запрещенные законодательством, Экстремизм и терроризм».

Очень удивившись таким голословным заявлениям оператора связи, команда РосКомСвободы решила разобраться в сложившейся ситуации и, при содействии Центра защиты цифровых прав, направила внесудебные запросы в ПАО «МГТС», Департамент информационных технологий г. Москвы и Департамент образования г. Москвы. В результате «заглушку» заменили на сообщение о том, что ресурс не соответствует законодательству о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

В ходе состоявшегося весной текущего года судебного заседания руководитель Центра защиты цифровых прав адвокат Саркис Дарбинян выяснил, что решение о фильтрации сайтов в образовательных и культурных учреждениях Москвы принимает бот! Об этом в своём отзыве на иск РосКомСвободы на заседании Басманного суда сообщило ООО «Безопасный интернет». Наша организация намерена и дальше добиваться справедливости в суде, но уже согласно имеющимся фактам можно судить об уровне корректности работы вышеупомянутой системы фильтрации UBIC.

Роскомнадзор же рапортует об успешном тестировании вышеупомянутой фильтрационной системы интернета. В тестировании приняли участие 20 операторов связи с различной численностью абонентов из 7 федеральных округов Российской Федерации. «Анализ результатов показал, — сообщает ведомство, — что при установке по рекомендованной производителем схеме подключения, когда весь трафик оператора связи проходит через СПО «UBIC», а также правильной настройке сети связи оператором количество выявленных нарушений по Единому реестру не превышают 0,006%, а по группе реестра «398-ФЗ» не превышают 0,13%». На основании проведённых тестов Роскомнадзор заключил, что UBIC может использоваться операторами связи в качестве средства ограничения доступа к запрещенным ресурсам, внесенным в Единый реестр.

В настоящее время Роскомнадзором проводятся работы по подготовке и тестированию еще двух предложенных на рынке решений — EcoFilter и СКАТ, по итогам которых ведомством также будут подготовлены официальные заключения.

На официальном сайте изделия указано, что «UBIC Technologies создает решения по анализу информационных потоков в реальном масштабе времени» и является проектом компании ООО «Безопасный Интернет». Ключевые партнёры проекта — инновационный центр «Сколково», Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и фонд посевных инвестиций РВК.

На основании собственного опыта РосКомСвобода делает кардинально отличающийся от «официального» вывод. Данное средство фильтрации «в полевых условиях» продемонстрировало некорректную работу, а его создатели — отсутствие желания идти на диалог и признавать свои ошибки.

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