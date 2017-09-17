Из «экстремистов» в «пираты»: заблокирована онлайн-библиотека BookFi

На днях полной блокировке подвергся сайт популярной электронной библиотеки BookFi.net, имеющей богатую историю в плане претензий властей к размещаемым на её страницах материалам.

reestr.rublacklist.net/rec/212905/

Как следует из решения Мосгорсуда, судья Наталья Севастьянова, в связи с введением в действие Федерального закона от 24 ноября 2014 года № 364-ФЗ, удовлетворила заявление ООО «Проспект» о принятии предварительных обеспечительных мер, «направленных на обеспечение защиты авторских и (или) смежных прав на произведения литературы: «История России», «Российский конституционализм», «Конституционное право России», «Социальная философия», «Философия», «История философии», «Правоведение», «Теория государства и права», «Судебное правотворчество и судейское право», «Финансовое право», «Финансовое право в схемах и определениях», «Комментарий к Бюджетному кодексу РФ», «Комментарий к Гражданскому кодексу РФ», «Комментарий к Градостроительному кодексу РФ», «Уголовно-исполнительное право в вопросах и ответах», размещенные на сайтах информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://bookfi.net и http://bookre.org».

Данным решением Роскомнадзору было поручено ограничить доступ к вышеуказанным сайтам, правда, в итоге под блокировку попал только bookfi.net. Второй сайт, bookre.org, уже вносился в реестр запрещённых сайтов, но в 2013 году был оттуда вынесен, и с того момента под запрет он уже больше не попадал.

У Bookfi.net же, в отличие от его «соседа» по судебному разбирательству, история отношений с властями достаточно богатая, и назвать её приятной вряд ли получится.

BookFi.net (изначально bookfi.ru) — некоммерческий проект магистров СПбГУ, запущенный в начале 2010 года. Основная цель проекта — создание наиболее полной библиотеки книг в рунете. Сайт является некоммерческим, имеет русскую, украинскую и английскую версии.

Основной идеей разработчиков было создание удобного поискового сервиса по электронным книгам. К тому моменту, большинство сайтов в основном полагались на индексацию поисковыми ресурсами, не создавая собственного удобного поиска. По словам разработчиков, сайт изначально был создан для друзей и знакомых, но вскоре целью проекта стало создание интернет-библиотеки, с интегрированным поиском, одновременным скачиванием и просмотром книг.

На момент марта 2010 года библиотека насчитывала около 400 тыс. книг, из которых примерно половина была в формате .fb2 и 21 тысяч авторов. В первое время в поисковой выдаче попадались книги, не имеющие отношения к тексту запроса. К марту 2011 года количество книг в библиотеке приблизилось к отметке 1 млн, а число авторов составило 124 тыс. Также были внедрены функции онлайн-чтения, поиска по каталогу, поиска книг в файловом хранилище. К апрелю 2013 года количество книг в библиотеке увеличилось вдвое и насчитывает порядка 2 млн 200 тыс. литературных изданий, а число авторов составило 250 тысяч.

Первые проблемы с законодательством у Bookfi начались осенью 2011 года (тогда — на адресе .org). В списке книг прокуратурой Автозаводского района г.Тольятти Самарской области были обнаружены материалы, внесённые решением Миякинского районного суда республики Башкортостан от 13.01.2011 в список экстремистских материалов. Суд обязал ряд провайдеров ограничить доступ к соответствующей страничке с запрещённой книгой, но, очевидно, администрация онлайн-библиотеки удалила этот материал, поскольку сайт продолжил свою работу.

В апреле 2013 года Роспотребнадзор вносил bookfi.org в реестр запрещённых сайтов вместе с ресурсами bookre.org и sovremennik.ws по домену и по IP-адресу, естественно, за «самоубийственные» материалы:

reestr.rublacklist.net/rec/843/

reestr.rublacklist.net/rec/844/

reestr.rublacklist.net/rec/853/

В мае того же года суды сразу в двух городах, Кирове и Уфе, приняли решение заблокировать bookfi.org на уровне местных провайдеров, опять же, за размещение материалов, внесённых в список экстремистских. Затем за наличие в онлайн-библиотеке материалов подобного же характера Bookfi блокировалась судами Ставрополя (2014 и 2015 годы) и Москвы (2016 год).

В этом году материалы онлайн-библиотеки Bookfi.net уже дважды вносились в реестр запрещённых сайтов, но окончательно ограничить доступ к ней решили по «антипиратской» статье.

Есть предположение, что внесение наиболее «неудобных» интернет-ресурсов в реестр под соусом борьбы с пиратством — тактика властей, которые «не хотят возиться» с подобными ресурсами, выискивая среди миллионов материалов противоправный контент, направляя затем владельцам ресурсов официальные письма с требованием удалить его. Тем более, что контролировать весь загружаемый в онлайн-библиотеки пользовательский контент практически нереально.

Нечто похожее, на наш взгляд, произошло недавно с порталом «Компромат.Ru», статьи на котором удалялись под предлогом соблюдения закона «О персональных данных», а недавно свои претензии к нему неожиданно выдвинули правообладатели — им не понравилось наличие на сайте статьи «Рекламная паутина». Назревает новая сомнительная практика правоприменения «антипиратского» законодательства.

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