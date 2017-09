Как журналисту избежать интернет-слежки

В странах с ограниченными правами и свободами граждан, как правило, журналисты всегда находятся «под колпаком». Иногда слежка ведётся в массовом порядке, а иногда происходит целенаправленное наблюдение с использованием электронного шпионажа, что позволяет отслеживать действия какого-то конкретного репортёра. Порой такая слежка воспринимается журналистами как нечто само собой разумеющееся, они могут адаптироваться, приняв наблюдение за собой как нежелательный, но неизбежный риск в своей профессии. Но когда слежка может представлять угрозу для личной безопасности журналиста, либо его источников информации, приходится принимать соответствующие меры. Несколько таких способов защиты представил известный журналист и медиаконсультант Джордж Льюис Сьерра (Jorge Luis Sierra).

How Journalists (and citizens) Can Detect Electronic Surveillance https://t.co/Z33Wzc7ou6 via @gijn

— Jorge Luis Sierra (@latinointx) 14 вересня 2017 р.