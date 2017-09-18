Как журналисту избежать интернет-слежки

В странах с ограниченными правами и свободами граждан, как правило, журналисты всегда находятся «под колпаком». Иногда слежка ведётся в массовом порядке, а иногда происходит целенаправленное наблюдение с использованием электронного шпионажа, что позволяет отслеживать действия какого-то конкретного репортёра. Порой такая слежка воспринимается журналистами как нечто само собой разумеющееся, они могут адаптироваться, приняв наблюдение за собой как нежелательный, но неизбежный риск в своей профессии. Но когда слежка может представлять угрозу для личной безопасности журналиста, либо его источников информации, приходится принимать соответствующие меры. Несколько таких способов защиты представил известный журналист и медиаконсультант Джордж Льюис Сьерра (Jorge Luis Sierra).

How Journalists (and citizens) Can Detect Electronic Surveillance https://t.co/Z33Wzc7ou6 via @gijn — Jorge Luis Sierra (@latinointx) 14 вересня 2017 р.

Ключевой вопрос: если журналист планирует бороться с электронным наблюдением, как он может узнать, что это происходит? Вот несколько советов для тех, кто считает, что он находится в группе потенциального или реального риска для своей конфиденциальности, личной безопасности, безопасности данных и под угрозой идентификации журналистских источников.

1. Будь настороже

Электронное наблюдение (в частности, интернет-слежка) — это не просто способ сбора информации о работе и источниках журналиста, поскольку его также можно использовать для подготовки более серьезной атаки, если другие формы запугивания не смогли остановить его расследований. В любом случае журналисты должны сообщать о слежке официальным органам власти, а также обращаться за поддержкой к другим коллегам в соответствующих сообществах, к их представителям в средствах массовой информации и международным правозащитным группам — таким как «Комитет защиты журналистов», «Репортеры без границ», Rory Peck Trust, Freedom House или Article 19.

2. Защити свои девайсы

Все ваши устройства, — компьютеры, мобильные телефоны, планшеты, — должны быть защищены антивирусным ПО, шифрованием жёсткого диска и надёжными паролями или кодовыми фразами. Вам необходимо следить за своевременным обновлением каждого приложения и используемого вами софта. Эти два шага станут вашей первой линией обороны. Вы можете найти более подробный список средств защиты информации, которые можно установить на своих устройствах, на сайте проекта ISC.

3. Чётко соблюдайте правила безопасности

Наиболее распространённый способ слежки со стороны частных компаний, злоупотребляющих наблюдением за пользователями правительствами и преступными группами — заражать устройства посредством спир-фишинга (целевой «ловли» информации). Это электронные сообщения, которые поступают посредством электронной почты, текста или мессенджеров, с просьбой открыть ссылку или файл, содержащий программное обеспечение для слежки. Независимо от того, что вы делаете, не нажимайте на подозрительные ссылки или файлы: анализируйте каждое полученное сообщение, даже если вы доверяете отправителю. Более подробное руководство по определению и предотвращению спир-фишинга Джордж Льюис Сьерра представил в специальном файле, посвящённом именно этой теме.

4. Мониторинг данных

Если вы подозреваете, что ваше устройство заражено, проверьте, не произошло ли резкое увеличение использования данных. Когда программное обеспечение, предназначенное для слежки активно, оно потребляет ваш трафик, крадя фотографии, сообщения, контакты, видео и метаданные.

5. Мониторинг [работы] аккумулятора

Плохая производительность батареи является индикатором того, что может быть запущена нежелательная программа, отчего ваше устройство быстро разряжается. Убедитесь, что батарея вашего устройства использует больше энергии, чем обычно, при подключении к Интернету.

6. Мониторинг температуры вашего устройства

Если вы не используете свое устройство и оно более теплое, чем обычно, это может быть еще одним индикатором запуска вредоносной программы.

7. Сбрасывание [текущих настроек] устройства

Одним из превентивных действий, которые вы можете предпринять, является жесткий сброс текущих настроек вашего устройства. Если вы считаете, что ваше мобильное устройство заражено, выполните резервное копирование данных и выполните жесткий сброс (hard reset), чтобы вернуть свой телефон к заводским настройкам.

8. Шифрование ваших коммуникаций

Если вам необходимо сделать телефонный звонок или отправить сообщение с конфиденциальной информацией, попробуйте использовать шифрование. OpenPGP и MeetJitsi — хорошие варианты, а Signal — уже полюбившееся мобильное приложение многими журналистами-расследователями.

9. Знать и быть готовым к другим видам слежки

Если вы подозреваете, что находитесь под электронным наблюдением, следите за своим физическим окружением. Существуют ли необычные или подозрительные транспортные средства возле вашего офиса или дома? Журналисты, выполняющие связанные с высоким риском работы, всегда должны проверять, чтобы за ними не следили, особенно если они держат связь с источником, который может подвергаться опасности.

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По материалам The Global Investigative Journalism Network (GIJN)

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