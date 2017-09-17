Рутрекер выложил обновленную базу всех доступных раздач

Самый популярный русскоязычный торрент-трекер RuTracker представил обновлённую XML-базу всех доступных раздач портала.

В описании к раздаче сказано:

«В данной раздаче представлен бекап всех доступных раздач rutracker.org, с оформлением, метаданными и магнет ссылкой. Данный бэкап, может использоваться программистами, в случае недоступности рутрекера или других непредвиденных случаях».

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Создана раздача была в октябре прошлого года, и вот сейчас произошло обновление распространяемых материалов. Автор раздачи напоминает, что бэкап предназначен для разработчиков, все вопросы и предложения следует писать в «личку» пользователю VanRycke.

Напомним, доступ к торрент-трекеру RuTracker на территории России ограничен «навечно» с января прошлого года, согласно решению Мосгорсуда, вынесенного в ноябре 2015 года. Сразу после получения информации о вынесении решения Московским городским судом о блокировке Рутрекера, РосКомСвобода и Центр защиты цифровых прав инициировали кампанию под общим лозунгом «Битва за Рунет». По результатам кампании в апелляционную инстанцию Мосгорсуда были поданы жалобы от порядка 7000 пользователей ресурса, а также авторов, чей контент на условиях свободной лицензии распространялся на сайте.

В мае этого года Рутрекер создал приложение для обхода блокировок, а также открыл свои представительства в таких сетях, как Tor и I2P. РосКомСвобода, в свою очередь, запустила маркетплейс VPNlove.me: площадку, где собраны VPN-сервисы, максимально отвечающие требованиям надежности и безопасности при использовании интернета. РосКомСвобода выступает против неправомерных блокировок и цензуры, которыми власти многих стран пользуются вопреки декларируемым ими заявлениям о правах человека и отсылке к основным законам страны. Мы считаем, что с помощью VPN вы просто восстанавливаете свои фундаментальные права в области информации — получения, обмена и конфиденциальности о фактах её использования.

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