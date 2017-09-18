«Пакет Яровой» пойдёт по этапам без поправок в закон

Пакет «антитеррористических» законов 374-ФЗ, называемый также «пакетом Яровой», с самого начала его принятия поставил операторов связи и интернет-компании в затруднительное положение, а госчиновников — в такое, которое можно охарактеризовать как неловкое. Воплощение в жизнь его требований, которое отразится как на отрасли, так и на российских гражданах, пользующихся любым видом цифровой и аналоговой связи, в виде поистине «космических» затрат, до сих пор не вылилось в маломальский план его внедрения со стороны Правительства России. Понять кабинет министров можно — реализация «пакета Яровой» требует не только колоссальных финансовых вливаний, но и внедрения технических решений, которые отрасли пока не под силу.

Уже больше года с момента подписания Президентом федерального закона 374-ФЗ власти никак не могу понять, с какого же края им подойти к возникшей по их же инициативе проблеме, и вот сегодня вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщил журналистам, что Правительством готовится проект постановления, предусматривающий поэтапное внедрение требований «пакета Яровой»:

«Сейчас юристы нам подтвердили, что мы можем сделать это нормами постановления правительства, без поправок в закон, мы это сейчас обсуждаем. В ближайшее время готовятся документы, по-моему, там срок — ноябрь».

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Напомним, с 1 июля 2018 года, согласно 374-ФЗ, операторы связи и интернет-компании будут обязаны до полугода хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб. Операторы неоднократно заявляли, что реализация закона потребует от них огромных затрат и приведет к росту тарифов.

Окончательные параметры хранения – сроки и типы трафика, которые нужно будет хранить, – должно определить правительство, но пока этого не сделано.

По уточненной оценке РСПП, затраты операторов на исполнение закона к 1 января 2019 г. должны составить 17,583 трлн руб. Это больше чем в 15 раз превышает общий годовой доход российских операторов, который, по данным Минкомсвязи, составил в 2016 г. 1,113 трлн руб.

Минкомсвязь предложила поэтапное внедрение требований закона, а также снижение объемов хранения.

Сенатор Антон Беляков и депутат ГД Олег Шеин ранее подготовили законопроект о переносе сроков вступления в силу норм «пакета Яровой» на 2023 год, однако правительство не поддержало эту инициативу.

Кроме внутренних проблем, воплощение в жизнь 37-ФЗ чревато России проблемами с западными партнёрами. Российский пакет «антитеррористических законов» предполагает хранение личных данных не только россиян, но и граждан ЕС, что нарушает законодательство Евросоюза. Это значит в случае исполнения «пакета Яровой» операторами связи в отношении граждан ЕС, первых ждут миллионные штрафы. Впрочем, все вышеперечисленные проблемы не мешают некоторым заграничным представителям бизнеса вкладываться в российскую интернет-слежку.

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