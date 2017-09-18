Мобильные операторы ищут оборудование для более точного определения местонахождения абонентов

Российские мобильные операторы хотят точнее определять геолокацию абонентов, чтобы улучшить качество связи.

Мобильные операторы будут внимательнее следить за перемещениями абонентов https://t.co/t4iNdMNmtx — Ведомости (@Vedomosti) 17 вересня 2017 р.

«Вымпелком» уже ищет поставщика системы повышенной точности для определения геолокации мобильных устройств. Представитель оператора Анна Айбашева сообщила, что компания хочет узнавать о скорости передачи данных на каждом устройстве и обрабатывать её в автоматическом режиме. По словам Айбашевой, эта информация нужна, чтобы точнее расставлять базовые станции — это позволит повысить эффективность инвестиций в строительство сети и улучшит качество связи.

Представитель МТС Дмитрий Солодовников рассказал, что его компания сейчас внедряет такую же технологию в рамках нового проекта. Кроме того, этот проект поможет оценивать качество связи у клиентов как по голосовой связи, так и по передаче данных, а также оптимально подстраивать параметры сети под реальные потребности абонентов.

По словам Айбашевой, «Вымпелком» делится данными, которые собирает о своих абонентах, с другими операторами, однако информацию, собранную с помощью новой системы, компания будет использовать только для себя. Солодовников рассказал, что МТС, наоборот, делится данными о перемещении абонентов и другими большими данными, а также намерен развивать это направление с помощью нового технического решения. В число клиентов оператора входят рекламный бизнес, ритейл и правительство Москвы. Представитель «Мегафона» отказался от комментариев.

Операторы стараются экономить на строительстве последние два-три года, отмечает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Например, у «Вымпелкома» в прошлом году был рекордно низкий уровень инвестиций. Позже гендиректор «Вымпелкома» Шелль Йонсен ранее говорил, что оператор принял решение о масштабном обновлении своей сети. Количество базовых станций не всегда определяет качество услуг, рассуждает Кусков, поэтому, с его точки зрения, логично, что операторы пытаются оптимизировать свою сеть – ставить базовые станции в местах, где это наиболее востребовано абонентами.

Напомним, согласно исследованиям учёных Стэнфордского университета, анализ одних только метаданных, куда может входить и геолокация, даёт информацию о пользователе настолько подробную, что прослушка фактически не нужна.

Вокруг обезличенных данных пользователей до сих пор идёт дискуссия во властных и околовластных кругах. Возглавляющая подгруппу «Интернет+Общество» при рабочей группе помощника президента РФ Игоря Щёголева гендиректор InfoWatch Наталья Касперская считает, что «большие пользовательские данные» необходимо отдать в собственность государства. Планы отрегулировать «большие данные» со стороны государства перед уходом на летние парламентские каникулы анонсировал председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин. Так что действия операторов в данном случае вполне укладываются в планы властей.

.



.

Спецслужбы способны узнать о вас любую информацию даже без прослушки, — учёные Стэнфордского университета

🔓

Касперская: «большие пользовательские данные» россиян необходимо признать собственностью государства

🔓

Как журналисту избежать интернет-слежки

🔓

Комитет Госдумы по инфополитике открывает новый сезон регрессивного законодательства

🔓

10 способов эксплуатации и манипулирования вашими данными

.