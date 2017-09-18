Оскорбление в «Подслушано в Оленегорске» оборачивается штрафом

ВКонтакте продолжает оставаться одним из самых небезопасных для невоздержанных на комментарии пользователей Рунета интернет-сервисов. На этот раз Оленегорской прокуратурой (Мурманская область) было возбуждено дело об административном правонарушении, связанным с оскорблением в комментариях. Надзорным ведомством установлено, что в пылу беседы, развернувшейся в комментариях местной группы «Подслушано в Оленегорске», мужчина оскорбил главного врача ГОБУЗ «ОЦГБ» с использованием ненормативной лексики.

«Возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренного ч.2 ст.5.61 КоАП РФ, в отношении гражданина А., допустившего оскорбление, т.е. унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме и содержащееся в средствах массовой информации, — сказано на официальном сайте прокуратуры г. Оленегорска. — В ходе рассмотрения материалов проверки и решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении установлено, что гр-н А., находясь по месту жительства, используя домашний персональный компьютер, при помощи выхода в сеть «Интернет», осуществил вход под своим аккаунтом, в открытую группу «Подслушано в Оленегорске», размещенную в социальной сети «Вконтакте». В указанной группе, им был создан диалог, в котором обсуждались проблемы и жалобы граждан на деятельность ГОБУЗ «ОЦГБ» г.Оленегорска. Гражданином А. был оставлен комментарий в отношении главного врача ГОБУЗ «ОЦГБ» с использованием ненормативной лексики, направленной в адрес руководителя названного учреждения».

«Употребление ненормативной лексики и выражений, оскорбляющих человеческое достоинство, в качестве высказываний, выражений либо характеристики личности, в совокупности с их заведомой недействительностью, выходят за рамки культурного общения и норм поведения, являются неэтичными и содержат умысел обидеть, оскорбить и унизить человеческое достоинство, причинив моральный вред», — подытоживают оленегорские прокуроры.

Материалы об административном правонарушении в отношении несдержанного на комментарии гражданина направлены мировому судье для рассмотрения по существу. Мужчине грозит штраф до 5000 рублей. Пользователи паблика «Подслушано в Оленегорске» по-разному восприняли новость о возбуждении административки против своего земляка, но, похоже, мало уже кто удивлён делам, которые заводят на россиян за посты в ВКонтакте.

Группы «Подслушано в…» — достаточно популярное явление в Рунете, где пользователи делятся самыми свежими региональными новостями, выкладывают объявления, а также общаются, и далеко не всегда это общение происходит в «джентльменских» рамках — возможно, отчасти из-за этого подобные группы ранее были столь любимы пользователями.

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