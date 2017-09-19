19.09.2017
Минюст ответил ЕСПЧ: в массовой блокировке сайтов по IP виноваты… хостеры
Российский Минюст направил Европейскому суду по правам человека ответ, согласно которому права владельцев сайтов, ошибочно блокируемых по IP, власти РФ не нарушают, а вся ответственность лежит на провайдерах хостинга сайтов

minust opravdyvaet blokirovki

Реакция властей на рассмотрение ЕСПЧ жалоб владельцев сайтов, попавших под необоснованную блокировку, оказалась до банального предсказуемой. Первым запрос от европейского суда прокомментировало Министерство юстиции Российской Федерации, причём сделало это в том же стиле, который присутствует в ответах Роскомнадзора и других ведомств на подобные жалобы.

Напомним, в 2013 году директор Ассоциации интернет-издателей Владимир Харитонов подал жалобу в ЕСПЧ после того, как в декабре 2012 года Роскомнадзор по ошибке заблокировал его интернет-библиотеку digital-books.ru. Ресурс располагался на том же IP-адресе, что и портал rastamantales.ru, который и был изначальным объектом блокировки. В мае этого года ЕСПЧ коммуницировало жалобу Харитонова, а в сентябре — Европейский суд начал формирование вопросов для российских госорганов по ситуации. 

На текущий момент по нашему мониторингу правоприменения законов по ограничению доступа к информации в России может блокироваться по IP-адресу более чем 7,9 миллионов сайтов, которые не распространяют запрещённую информацию, но находятся на тех же сетевых адресах, что и внесенные в реестр ресурсы.

Российский Минюст в ответ заявил ЕСПЧ, что ограничение доступа к IP-адресу было произведено оператором связи для «пресечения распространения размещенной на одном из находящихся по этому адресу сайтов информации о способах использования наркотических средств», а также напомнило:

«…ограничение доступа к информации, распространяемой посредством сети «Интернет» на территории Российской Федерации, также как и выбор способа ограничения такого доступа, осуществляется самостоятельно оператором связи, не являющимся государственным органом, в зависимости от имеющихся технических возможностей».

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Ссылаясь на решение Конституционного суда РФ от 17 июля 2014 года, Минюст далее выдаёт «прекрасное»: «…права владельцев сайтов, не содержащих запрещенной в Российской Федерации информации, но доступ к которым оказался ограничен в связи с включением в Единый реестр сетевого адреса, по существу, оказываются затронуты не решением уполномоченного органа, например Роскомнадзора, а ненадлежащими действиями (бездействием) обслуживающего их провайдера хостинга. Соответственно, защита прав таких лиц на распространение информации должна осуществляться, прежде всего, в рамках правоотношений с обслуживающим их провайдером хостинга. Однако заявитель не представил Суду каких-либо доказательств предъявления соответствующих претензий своему провайдеру, ненадлежащими действиями (бездействием) которого его права были затронуты».

Точно таким же образом, напомним, отфутболивают и обычных пользователей, чьи аккаунты в соцсетях оказываются недоступными — им советуют напрямую обращаться к владельцам сайтов для того, чтоб те удалили противоправный контент, и тогда их страдания окончатся. В духе «напишите в Спортлото». Абсурдность подобных советов раньше никого не смущала, а теперь она ещё и закреплена властями как официальная позиция по данному вопросу.

Не менее интересным выглядит кивание на европейский опыт: «В целом российскими властями особо отмечено, что в сравнении с различными примерами имеющихся в практике ЕСПЧ дел, связанных с реализацией прав в Интернет-пространстве, законодательство Российской Федерации в данной области не является чрезмерно жестким и дает провайдеру хостинга и владельцам веб-сайтов возможность устранить допущенные нарушения в приемлемые сроки».

Как всегда, в данном ситуации никто не виноват, жизнь такая, а пользователи и владельцы сайтов — так, жертвы обстоятельств. Ок.

Мы обратились к Владимиру Харитонову за комментарием по данной ситуации:

«В своём ответе на запрос ЕСПЧ Минюст продолжает следовать тем же искаженным представлениям о реальности, которые продемонстрировал Конституционный суд, отказав в рассмотрении по существу «попутных» блокировок. Всё, что обязан делать хостинг-провайдер — это возвращать содержимое вебстраницы по запросу пользователя. А также следовать своему национальному законодательству и выполнять судебные решения. Ни в одном законодательстве мира ничего не написано о том, что местный хостинг-провайдер обязан выполнять решения неведомого органа иностранного государства. Одобрит ли Минюст, если какой-нибудь российский хостинг-провайдер бросится по первому окрику выполнять приказ об удалении контента, выпущенные, например, в Люксембурге или Польше? Кроме того, блокировки «по-русски» ограничивают в доступе вовсе не сайты, как может показаться, а запросы пользователей российских интернет-провайдеров, то есть нас с вами. Они не в состоянии «уничтожить» никакой сайт, но «огораживают» — с большим или меньшим успехом — пользователей в России. Даже «железный занавес» времен холодный войны был для внутреннего употребления. А потому, если у кого и должна быть претензия Минюста, Роскомнадзора и Конституционного суда, то к российским интернет-провайдерам, которые строят заборчики для своих пользователей не всегда умело. Хотя, в сущности, главные виновники всего это безобразия не исполнители нелепого закона, а те, кто его принял, ничего не понимая в том, как работает интернет, и не осознавая того, к каким последствиям может это все привести».

Вместе с делом Харитонова ЕСПЧ буквально на днях приступил к рассмотрению жалоб на необоснованную блокировку сайтов «Каспаров.ру», «Грани.ру», «ЕЖ.ру», РосКомСвободы и Worldview of Russian Civilization. Юристы указывают, что ЕСПЧ до сих пор практически не выносил решений о блокировках информации в интернете, поэтому «российские дела зададут стандарты для всей Европы». Европейский суд уже направил правительству РФ вопросы по делу, в частности попросив объяснить, являются ли законы о подобных блокировках «достаточно точными и предсказуемыми в применении».

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