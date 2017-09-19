Ростелеком принуждает госорганы к заключению контрактов на услуги связи

«Ростелеком» начал рассылать госорганам письма с требованием заключить с госоператором контракт как с единственным поставщиком услуг фиксированной связи, ссылаясь на некий «специальный указ» Владимира Путина, рассказали журналистам источник, знакомый с менеджментом оператора, сотрудник «Ростелекома» и федеральный чиновник, получавший такое письмо госоператора.

В середине сентября стало известно о подготовке указа президента, который с 2018 года назначает «Ростелеком» единственным поставщиком услуг связи для государственных органов. Речь идет практически обо всех видах связи, кроме мобильной. По данным источников, это распоряжение президента уже разослано в федеральные министерства и ведомства, региональных госорганов оно не коснулось.

В письме министру промышленности и торговли Денису Мантурову президент «Ростелекома» Михаил Осеевский ссылается именно на это распоряжение Путина. «Ведомости» ознакомились с копией письма, его подлинность подтвердил чиновник Минпромторга. «В целях безусловного исполнения распоряжения прошу вас сообщить контактные данные ответственного сотрудника, курирующего данный вопрос», – пишет министру Осеевский.

В 2016 г. госорганы потратили на фиксированную связь 37 млрд руб. и «Ростелекому» принадлежит 59% этого рынка, подсчитывает «ТМТ консалтинг». Значит, распоряжение может прибавить к будущей выручке около 15,2 млрд руб. (около 5% годовой выручки). Но поскольку операторы предлагают госорганам не только фиксированную связь, но и IT-услуги, они зарабатывают на этом рынке больше, чем 37 млрд руб. Следовательно, и итоговый доход госоператора за счет дополнительных услуг может быть больше, считает гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов.

Помимо «Ростелекома» услуги связи госсектору, по данным «ТМТ консалтинга», поставляют «Мегафон», МТС, «Вымпелком», «Транстелеком» (ТТК) и региональные операторы. Для большой тройки операторов переход госконтрактов к «Ростелекому» чреват потерей значительной части их доходов от фиксированного бизнеса.

Представитель МГТС не знаком с распоряжением президента. «Мегафону» известно об этом распоряжении, но оно не публично, указывает представитель оператора. «Мегафон» выступает за открытую конкуренцию и наличие такого распоряжения не означает ее отмены, говорит он. Представитель оператора напоминает, что по закону появление единственного поставщика не лишает заказчика возможности провести конкурентную закупку у других поставщиков. Возможность проведения конкретных закупок при наличии единственного поставщика действительно есть, но на практике этим правом госорганы не пользуются, говорит эксперт по закупкам экспертного совета при правительстве Георгий Сухадольский.

Представители «Ростелекома», Минпромторга, Минкомсвязи и вице-премьера Аркадия Дворковича, курирующего связь, отказались от комментариев. Так же поступили представители «Вымпелкома» и «Транстелекома». Пресс-секретарь президента не ответил на запрос журналистов.

О том, что Ростелеком может получить монополию на связь для госорганов, стало известно в первой половине сентября текущего года. Уже тогда эта информация насторожила других операторов связи, которые в целом выступают за открытую конкуренцию.

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