Депутаты хотят ограничить электронные аукционы на отдельные виды госзакупок

В российском парламенте в скором времени может быть рассмотрена возможность запрета на проведение электронных аукционов в тех случаях, если осуществляются закупки продукции, которую правительство разрешает приобретать любыми иными способами. Соответствующий законопроект в Госдуму внесён депутатами-единороссами Андреем Барышевым и Петром Пимашковым.

«Электронный аукцион используется заказчиками в тех случаях, когда этот способ определения поставщика прямо предписан Федеральным законом или когда применить другие, более удобные для заказчика способы невозможно из-за существующих ограничений. Заказчик также вправе по своему желанию проводить электронные аукционы для закупки товаров (работ, услуг), которые не включены в перечни Правительства Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. — «Однако практикой применения выявлен существенный недостаток электронного аукциона — невозможность гарантировать заключение контракта с участником, предлагающим товары (работы, услуги) нужного (оптимального) качества, так как заявки участников оцениваются только по цене, а другие (неценовые характеристики) в учет не принимаются. Основной целью предлагаемых изменений является урегулирование правовой неопределенности в случаях выбора заказчиком способа определения поставщика».

Авторы документа указывают, что законопроект направлен на поддержание баланса в правоотношениях заказчиков и исполнителей с целью обеспечения качества приобретаемых товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В связи с этим депутаты предлагают внести изменения в статью 59 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» — часть 3 изложить в следующей редакции: «Осуществление закупок товаров, работ, услуг, не включенных в указанные в части 2 настоящей статьи перечни, путем проведения электронного аукциона не допускается».

Законопроект Барышева и Пимашкова был направлен Председателю Государственной Думы и в Комитет ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Между тем, в ФАС считают, что электронные аукционы, напротив, зарекомендовали себя очень хорошо. На участие в них подается наибольшее количество заявок, а по их итогам достигается наиболее высокая экономия бюджетных средств.

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