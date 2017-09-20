Еврокомиссия предложила создать Агентство кибербезопасности

Для более эффективной борьбы с хакерскими атаками и киберпреступностью Еврокомиссия предлагает создать новое ведомство ЕС по кибербезопасности, а также разработать и ввести в Европе единую систему сертификации, которая позволит гарантировать безопасность использования товаров и услуг в цифровой среде. Об этом сообщил комиссар ЕС по цифровой экономике и обществу Андрус Ансип. Уведомление о намерении Еврокомиссии создать Агентство по кибербезопасности также размещено на сайте Евросоюза.

Базой для создания новой службы станет работающее в Греции агентство информационной безопасности Enisa. Штат будет расширен с 84 до 125 человек, бюджет увеличен до 23 млн евро в год. Агентству предоставят постоянный мандат, и у него будет возможность оказывать эффективную государствам-членам ЕС помощь и реагировать на кибератаки.

Еврокомиссар по цифровой экономике Мария Габриэль напомнила об опасности, которую представляют хакеры:

«Сегодня он могут проникнуть нашу экономику, повлиять на нашу личную жизнь, вмешаться в нашу демократию. Поэтому важно сделать конкретные шаги вперед, выработать общий подход, улучшить координацию, чтобы придать уверенности в своей безопасности гражданам и промышленности государств-членов».

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«За последние три года мы достигли прогресса в обеспечении безопасности европейцев в интернете, — в свою очередь заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. — Но Европа, как и раньше, недостаточно хорошо оснащена в вопросе кибератак. Вот поэтому сегодня комиссия предлагает новые инструменты, в том числе Европейское Агентство кибербезорпасности, чтоб помочь защитить нас от таких кибератак».

Новая европейская система сертификации, о которой также было заявлено Еврокомиссией, позволит «гарантировать безопасность использования товаров и услуг в цифровой среде». Сертификаты помогут потребителям в Европе распознавать, соответствуют ли товары, которые они планируют приобрести, европейским стандартам безопасности, утверждают в Еврокомиссии. Для энергетических и транспортных сетей также должны быть разработаны сертификаты безопасности.

Предложения Еврокомиссии вступят в силу в случае одобрения всеми странами ЕС и Европарламентом.

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