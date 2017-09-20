Представители Burger King были допрошены прокуратурой из-за «вопперкоинов»

В августе этого года сеть ресторанов быстрого питания Burger King в России выпустила криптовалюту на платформе Waves, которую назвала «вопперкоин». Такое наименование она получила в честь самого продаваемого бургера в сети и выпущена количеством в 1 млрд вопперкоинов. «Дополнительная эмиссия невозможна», — сразу предупреждали владельцы сети быстрого питания. Вопперкоины зачислялись на криптовалютный кошелёк после получения скана чека покупателя, и за один «Воппер» потребитель мог могучить один вопперкоин.

На днях Измайловская межрайонная прокуратура Москвы вызвала представителей российской сети быстрого питания Burger King, чтоб те дали свои объяснения относительно выпуска собственной валюты. По словам представителя сети быстрого питания, прокуратура попросила разъяснить, что такое «вопперкойны» и как они работают. Прокуроры напомнили о незаконности в России операций с другими валютами и попросили написать заявление, что компания не проводила массовую эмиссию «вопперкоинов».

Burger King, в свою очередь настаивает, что компания не нарушала законодательства, поскольку понятие криптовалют не закреплено в российском законодательстве, а операции с виртуальными валютами не запрещены.

С одной стороны, в России запрещен прием денежных суррогатов, с другой стороны, криптовалюту в случае с Burger King можно рассматривать наравне с наклейками, которые используют продуктовые ритейлеры, говорит партнер адвокатского бюро А2 Михаил Александров. Это скорее маркетинговая история, а не платежная, продолжает он.

В августе прокуратура вызывала представителей фермерского кооператива LavkaLavka из-за приема биткоинов. Поначалу надзорное ведомство не выявило нарушений, но вынесло предупреждение. А на прошлой неделе Лефортовская межрайонная прокуратура Москвы уже сама наведалась в офис LavkaLavka.

По словам основателя проекта Бориса Акимова, поводом для прихода сотрудников прокуратуры стало недавно начавшееся ICO компании. Они попросили объяснить, что такое и как работают биокоины. В свою очередь сотрудники LavkaLavka объяснили, что на биокоины можно покупать продукцию компании. В ответ на это представители прокуратуры попросили сотрудников LavkaLavka приехать в отделение и написать объяснительную записку по этому вопросу.

По мнению Акимова, государство просто боится малого бизнеса и объединения фермеров вокруг криптовалют:

«Фермеры — независимые люди, склонные к малому бизнесу. Если ты не хочешь работать на дядю, а хочешь независимости и готов потрудиться, ты становишься фермером. Я убежден, что государство как огромная система боится малого бизнеса, потому что малый бизнесмен — это независимый гражданский активист».

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Проверки прокуратуры он считает неизбежным фактором, который «пока только помогает» и, в случае с его детищем, работает скорее на пиар. Кроме этого, рассуждает Акимов, подобный интерес властей к независимым бизнесменам «помогает нащупать легальные способы использования блокчейна и криптотехнологий, показать, что не надо пытаться заменить рубль и создавать дополнительные платежные инструменты».

Интерес прокуратуры можно объяснить тем, что началась активная дискуссия про виртуальную валюту, майнинг, ICO, в том числе с участием ЦБ, говорит Александров, поэтому прокуратура тоже решила включиться в работу.

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