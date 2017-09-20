За призыв в интернете создать Сибирскую республику житель Ангарска направлен на принудительное лечение

На сайте прокуратуры Иркутской области сообщается, что в сентябре текущего года Ангарский городской суд отправил на принудительное лечение местного жителя, призывавшего отделить Сибирь от России.

Как установило следствие, в январе 2016 года гражданин А., используя мобильный телефон, подключался к сети интернет и призывал к нарушению территориальной целостности государства, в следствие чего ему было предъявлено обвинение по части 2 статьи 280.1 УК РФ.

Имя обвиняемого и используемые им интернет-ресурсы не называются.

Суд счел, что преступление он совершил в невменяемом состоянии, освободил его от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение.

За высказывания в соцсетях, которые следственные органы и суд признали «призывами к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России» ранее получили реальные сроки татарский правозащитник Рафис Кашапов, кубанская активистка Дарья Полюдова, а также инженер из Твери Андрей Бубеев. Недавно Бубеев вышел на свободу и вместе с семьёй покинул Россию, срок заключения Дарьи Полюбовной заканчивается в октябре этого года.

По данным информационно-аналитического центра «Сова» по состоянию на начало этого года, за 2016 год число посаженных за публичные высказывания россиян выросло в два раза. Напомним, ещё в начале прошлого года наметилась нездоровая тенденция к вынесению приговоров по «экстремистским» и «разжигающим» статьям, сделанным за публикации в интернете, а к лету 2016 года этот карающий вектор только ещё более укрепился, причём множество дел были вынесены по абсурдным поводам.

Такую же тенденцию заметила и международная правозащитная организация Human Rights Watch.

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