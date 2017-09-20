«Индекс свободы интернета»: реанимация

«Общество защиты интернета» (ОЗИ) опубликовало несколько материалов в рамках проекта «Индекс свободы интернета», где представило статистику за предыдущие восемь месяцев, начиная с января, заканчивая августом этого года.

«Что можно сказать из расчетных цифр, — пишут администраторы проекта. — Свободы в российском интернете продолжают зажимать. Значение на январь 2017 года было 687, а на июль того же года — 665». Правда, они тут же оговариваются, что теперь падения будут выглядеть не столь заметными, поскольку произошло изменение методики подсчёта Индекса. Теперь падение или повышение в максимальном значении будет составлять 70 пунктов.

«Поскольку событий ежемесячно [обычно] случается достаточно много — что-то, да и происходит буквально каждый день, то имеется проблема выборки событий и, соответственно, их оценки», — говорят представители ОЗИ. Кроме того, события могут иметь разный масштаб влияния на измеряемый индекс. Из-за этих и других факторов пришлось пересмотреть подход к подсчёту «Индекса свободы интернета».

Вкратце ежемесячные изменения «Индекса свободы интернета» выглядят так:

Декабрь (2016) — 711,

Январь (здесь и далее — 2017) — 687,

Февраль — 679,

Март — 679,

Апрель — 680,

Май — 670,

Июнь — 685,

Июль — 665,

Август — 653.

Отметим самые драматичные события по каждому из месяцев:

Февраль. Положительного (условно) было то, что “Больше половины сайтов, заблокированных РКН, продолжало работать” — это событие, описанное в Коммерсанте, получило положительных 2,7 баллов от экспертов.

“Не совсем событие, конечно. Подтверждение известного факта, что черные списки неэффективны”, считает Валерий Лутошкин, ИТ-директор компании “Новые телесистемы”. Но поправляет: “Может, впрочем, послужить дополнительным доводом к переработке системы черных списков, что прежде всего ударит по операторам, и без серьезных улучшений”.

Плохого было то, что:

Роскомнадзор заказал работы по анализу СМИ и блогов на соблюдение закона — событие набрало -2,8 балла средней оценки. И то, что “Онлайн-кинотеатрам придется получать прокатные удостоверения” с 2,6 отрицательными баллами.

Итог месяца — “минус 8 баллов”.

Март. Относительно спокойный месяц, когда больше делалось громких заявлений, чем в реальности что-то происходило. В итоговом Индексе получилось изменение на «ноль баллов». Ну, то есть — ничего не изменилось.

Из положительного — «Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении закон, который допускает проведение Всероссийской переписи с использованием интернета и делает обязательной микроперепись».

А из плохих событий наиболее отрицательно было оценено «желание чиновников заставить иностранные компании выполнять решения российских судов и ведомств» методом замедления их сайтов. Желание, надо полагать, вполне логичное и в духе времени, но слабореализуемое, что и отметили эксперты ОЗИ. Но само по себе подобное обсуждение на полной серьезности — действительно ничего хорошего.

Второе отрицательное событие, которое эксперты отметили, как очень плохое — принятие законопроекта, ограничивающего право СМИ вести трансляции из судов.

Апрель также не принес каких-то особых изменений индекса — рост на один балл.

Рост был связан с положительно оцененным экспертами событием — “Обращение РАЭК (более 100 интернет-компаний) в Госдуму с просьбой не принимать поправки о досудебной блокировке пиратских сайтов”. Положительность события, как заметили наши эксперты, в том, что компании смогли договориться о согласованных действиях, что большая редкость.

Из самых отрицательно влияющих на свободу Интернета событий, был отмечен демарш депутата Милонова, который внес в Госдуму закон о запрете соцсетей для детей младше 14 лет.

Правда, большинство экспертов сомневались в принятии такого закона, но при этом очень опасались, что практика принимать все подряд может продвинуть даже такой совершенно дикий и нереализуемый законопроект.

Итоговое значение Индекса за апрель — 680.

Май. Самым положительным событием мая стало сообщение о том, что “в Минкомсвязи не увидели предпосылок для блокировки Telegram”. Вообще, в мае было очень много новостей про Телеграм, конечно. То блокируют, то не блокируют. Но эксперты в основном нейтрально оценивали события с блокировкой популярного мессенджера и высказывали скепсис о технической возможности блокировки.

Но самым плохим событием мая 2017 года стало то, что “Дмитрий Богатов останется под стражей до конца июня”. Минус пять баллов средняя округленная оценка этого события.

Еще плохого случилось то, что «Роскомнадзор заблокировал четыре мессенджера BlackBerry Messenger (BBM), LINE, Imo.im и аудиовизуальный чат Vchat».

Итог мая — минус 10 баллов, а общий итог Индекса — 670.

Июнь. В начале лета было много событий, связанных с применением комплекса “Ревизор”, который архитектурно позволял “ломать доступ” непричастных сайтов. Это было забавно, но эксперты оценили влияние этих событий на Индекс, как не очень значительных.

Из положительного стало то, что “ФАС считает неэффективной идею регулирования мессенджеров”: “результаты будут минимальными, а те, кто нарушают законы, найдут способы обходить предлагаемые меры”, — заявил замглавы ФАС Андрей Цариковский в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ.

Еще положительного было то, что “в Госдуме не приняли законопроект Милонова о входе в соцсети по паспорту”.

А вот из плохого — история с тем, как “Глава Роскомнадзора Жаров поставил ультиматум Павлу Дурову”. История тогда длилась долго и в итоге, конечно, РКН проиграл. Возможно, постзнание экспертов повлияло на оценку — событие получило только минус один балл.

А в общем итоге за июнь Индекс Свободы Интернета вырос аж на 15 баллов. Общий итог — 685.

Июль. Но июль все отыграл. По итогам месяца Индекс потерял двадцать баллов и равняется 665 пунктов.

Из положительного, что случилось в июле было только то, что “правительство против законопроекта о соцсетях”. Срочное удаление информации повлечет чрезмерные траты и может вынудить соцсети уйти из России.

А вот из самого плохого было то, что “Депутаты в последнем чтении одобрили запрет анонимайзеров”

И то, что “в Минкомсвязи назвали «нецелесообразной» отсрочку «закона Яровой»”.

Про Август чуть более подробно.

Событий со знаками и «плюс», и «минус», набралось 18 штук, но мы остановимся на семи наиболее ярких:

1. В рамках реализации программы «Цифровая экономика» должна появиться система полной фильтрации интернета.

По «важности» в первом этапе исследования, это событие набрало 257 баллов (из 326 возможных). Речь идет о том, что в рамках подписанной председателем правительства программы «Цифровая экономика» планируется создать систему фильтрации по-умолчанию всем пользователям интернета. То есть национальную систему интернет-цензуры.

Эксперты оценили это событие крайне отрицательно — средний балл: (минус) 5.

«Вся программа, к сожалению, сместилась в сторону безопасности — причем как её понимает Совбез, а не специалисты», — считает Карен Казарян, главный аналитик РАЭК.

2. Минкомсвязь составила списки данных о пользователях для передачи ФСБ.

Это событие вызвало шквал публикаций. На сайте regulation.gov.ru был выложен документ, который обязывает «организаторов распространения информации» (ОРИ) собирать и передавать «компетентным органам» столь подробную информацию о пользователях, что многие интернет-компании назвали эти требования не реализуемыми и чрезвычайно избыточными.

Сумма баллов по «важности» 239. Итоговый балл по оценке экспертов — так же минус пять.

Многие эксперты отмечают, что это событие было ожидаемым и следовало из ранее принятых законов (прежде всего из 97-ФЗ). Открытым оставался вопрос технической реализации, и в реальности выполнить требования ФСБ эксперты очень сомневаются.

3. Генпрокурор выступил за полный запрет анонимности в мессенджерах.

На встрече руководителей прокурорских служб стран БРИКС в Бразилии генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что выступает за принятие в России закона, запрещающего анонимную переписку в мессенджерах.

По важности событие набрало 227 баллов, а эксперты оценили его в минус 4 балла.

Эксперты отмечают, что это всего лишь “программное заявление”, не имеющее под собой технических решений, кроме полного запрета интернет-доступа в России.

4. ООН призывает Россию внести изменения в антиэкстремистское законодательство.

Комитет по ликвидации расовой дискриминации ООН (CERD) опубликовал замечания и рекомендации по двум докладам Российской Федерации, представленных в начале августа. Об этом десятистраничном документе было мало сообщений в прессе (но были), однако, респонденты оценили важность события в 169 баллов. Эксперты оценили это событие в положительных 3 балла.

“Не верю в действенность призыва, хотя сам факт его наличия похвален”, — отметил Павел Аргентов, специалист-разработчик телекоммуникационных систем.

5. РСПП предлагает переложить расшифровку трафика пользователей целиком на ФСБ.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин отправил вице-премьеру Аркадию Дворковичу (курирует вопросы связи в правительстве) письмо с предложениями изменить некоторые пункты в законе Яровой. Идея в том, чтобы снизить избыточное количество информации, хранимой операторами, и уменьшить их издержки на исполнение закона.

Важность события оценили в 162 балла, а эксперты оценили положительно — 3 балла.

Евгений Колесников, директор центра дополнительного образования МФТИ, так оценил это событие: “Мне кажется что у провайдеров нет права и лицензий на [подобную] деятельность. И предложение разумно убирает риски от оператора”.

6. Роскомнадзор выставил на общественное обсуждение порядок блокировки «зеркал».

Событие состоит в том, что на Regulation.gov.ru появился проект приказа, который регламентирует взаимодействие ведомства и поисковых систем по удалению из результатов поиска ссылок на “зеркала” заблокированных сайтов. Проект приказа предполагает, что надзорное ведомство направляет операторам поисковых систем требование об удалении из поисковой выдачи “зеркал” пиратских сайтов в течение суток с момента поступления в РКН решения Мосгорсуда или мотивированного решения Минкомсвязи РФ.

Важность события была оценена в 122 балла, а эксперты оценили его в минус один балл.

Эксперты утверждают, что появление приказа не стало неожиданностью, поскольку закон «о блокировке зеркал пиратских сайтов» был подписан президентом РФ 1 июля и вступает в силу 1 октября текущего года. Появление подзаконного акта — последствия принятия данного закона.

7. «В контакте» уличили в сборе данных о пользователях.

Мобильное приложение “ВКонтакте” собирает и передает разработавшей его интернет-компании данные о пользователях. Помимо информации об устройстве и его операционной системе приложение передает компании “В контакте” перечень установленных пользователем программ, данные о его местоположении, список точек доступа сетей WiFi. Также оно передает название мобильного оператора, идентификационные номера sim-карты и мобильного телефона.

По важности респонденты оценили событие в 99 баллов. Эксперты — в минус два балла.

Один из экспертов (с просьбой не ссылаться в публикации) прокомментировал это, так: “В целом, коммерческий шпионаж. Но легко перетекает в политический, если будет желание”.

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График за всё время работы Индекса:

Таким образом, на сегодняшний день Рунет имеет «Индекс свободы интернета» 653. Скорее всего, падение продолжится, поскольку уже из озвученного главой профильного комитета Госдумы Леонида Левина становится понятно — аппетиты властей относительно регулирования интернета достаточно высокие, чего стоит один только законопроект о штрафах для соцсетей!

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