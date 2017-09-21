ЕС готовит налог на Google и Facebook

Хозяйство, торговля, индустрия развлечений всё больше используют интернет, но темпы роста отчислений от этого в казну стран ЕС не столь высоки. В связи с этим Брюссель объявил о новой инициативе по налогообложению цифровой экономики. Его предполагается сделать повсеместным, справедливым и благоприятным для экономического роста. Отвечающий за эту сферу еврокомиссар Валдис Домбровскис предупредил, что успех может быть достигнут только общими усилиями всех стран ЕС:

«Было бы гораздо лучше иметь единый европейский подход к вопросу о том, как эффективно взимать налоги с цифровой экономики. У нас не должно быть лоскутного одеяла решений, принимаемых государствами-членами в одностороннем порядке, что подрывало бы целостность единого рынка».

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Пока же малые страны, такие как Люксембург, хотят привлекать цифровой бизнес низкими налогами и регистрировать его у себя, а крупные – Франция, Германия, Испания и Италия – на днях предложили обязать транснациональные компании платить налоги в тех странах, где они зарабатывают деньги.

Сегодня Еврокомиссия представила три предложения по налогообложению интернет-компаний. Они могут быть быстро согласованы на уровне всего ЕС или меньшей группы стран Европейского союза. Один из вариантов предполагает замену налога на прибыль на налог с оборота. Второй вариант — взимание налога на онлайн-рекламу, а третий — удержание налогов с платежей в адрес интернет-компаний.

Целью Еврокомиссии является взимание налогов по месту реализации цифровых товаров и услуг. Распространены схемы, когда представительства транснациональных компаний регистрируются в более выгодных с точки зрения налоговой нагрузки странах, а основную выручку получают на рынках крупных государств: Германии, Испании, Италии, Франции.

Ускорение налоговой реформы существенно затронет интересы США, тем более, что в долгосрочной перспективе ЕС хочет изменить существующие правила налогообложения, чтобы гарантировать отчисления крупных фирм, физически присутствующих в данной стране. В документе, рассказывающем об искажениях, вызванных низкими налогами, выплачиваемыми крупными цифровыми компаниями, комиссия упоминает несколько американских фирм, среди которых Amazon, Facebook, Netflix, Airnbnb, а также Google. Предпочтительным вариантом для ЕС было бы соглашение об этом с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в которую входят США и Япония. Кроме того, Еврокомисси придется согласовать свои реформы со странами ВТО. Но «ЕС должен подготовиться к работе в отсутствие адекватного глобального прогресса», заявил Домбровских.

Интернет-компании точно также стараются не платить налоги в США. По законодательству страны налогом на прибыль не облагается прибыль американских транснациональных компаний, находящаяся за границей. Крупные компании держат за пределами США порядка 2,5 трлн долларов. Налоговая администрация США также хочет вернуть эти деньги на родину.

Вопрос о том, как заставить технологические гиганты щедрее делиться своей выручкой, будет рассмотрен на саммите ЕС по цифровой экономике 29 сентября.

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