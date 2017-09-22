Минкультуры хочет обязать поисковики удалять из выдачи пиратские ссылки

Министерство культуры предлагает расширить «антипиратские» полномочия правообладателей, предоставив им право досудебное удалять из поисковой выдачи пиратские сайты. Соответствующий законопроект выложен на общественное обсуждение на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В документе сказано, что правообладатель в письменной или электронной форме сможет направлять оператору поисковой системы заявление с требованием о прекращении выдачи сведений об указателях страниц сайта в сети «Интернет», на которых размещена указанная в абзаце 1 настоящей статьи информация (далее – требование). Требование может быть направлено лицом, уполномоченным правообладателем в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Для удаления сайта из выдачи правообладатель должен будет подать заявление, после чего у поискового сервиса будет 24 часа на блокировку:

«В течение двадцати четырех часов с момента получения заявления или уточненных заявителем сведений оператор поисковой системы обязан прекратить выдачу сведений о страницах сайта в сети «Интернет», содержащих указанную в заявлении информацию, либо направить мотивированный отказ в его удовлетворении в той же форме, в которой было получено указанное заявление».

.

Кроме этого, к требованиям, выдвигаемым к поисковикам, добавляется обязанность размещать на официальном сайте поисковой системы информацию «о своём имени, месте нахождения и адресе, адресе электронной почты для направления требования и заявления» правообладателя.

Минкульт также предлагает прописать особую процедуру блокировки анонимных пиратских сайтов, на которых не указаны реквизиты владельцев. Доступ к таким сайтам можно будет прекращать по судебному определению, этим будет заниматься Роскомнадзор.

Дата окончания публичного обсуждения — 18 октября 2017 года.

Если у вас есть пожелания, замечания, вопросы к данному законопроекту, вы можете оставлять их авторам документа до указанной даты либо на сайте regulation.gov.ru непосредственно на страничке законопроекта, либо по адресу [email protected]

.



.

Читайте также:

Канцеляризм и отвага: Роскомнадзор описал взаимодействие анонимайзеров и поисковиков с собой

🔓

Роскомнадзор договорился с поисковиками, как они будут фильтровать информацию

🔓

Из «экстремистов» в «пираты»: заблокирована онлайн-библиотека BookFi

🔓

Экономическое исследование: удаление «пиратского» контента из Сети не повышает легальных продаж

🔓

Итоги четырёх «антипиратских» лет: цензура, абсурд, бессмысленность.

.