22.09.2017
Минкультуры хочет обязать поисковики удалять из выдачи пиратские ссылки
Новый законопроект Минкульта, выставленный на общественное обсуждение, вводит цензурирование поисковой выдачи правообладателями во внесудебном порядке

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Министерство культуры предлагает расширить «антипиратские» полномочия правообладателей, предоставив им право досудебное удалять из поисковой выдачи пиратские сайты. Соответствующий законопроект выложен на общественное обсуждение на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В документе сказано, что правообладатель в письменной или электронной форме сможет направлять оператору поисковой системы заявление с требованием о прекращении выдачи сведений об указателях страниц сайта в сети «Интернет», на которых размещена указанная в абзаце 1 настоящей статьи информация (далее – требование). Требование может быть направлено лицом, уполномоченным правообладателем в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Для удаления сайта из выдачи правообладатель должен будет подать заявление, после чего у поискового сервиса будет 24 часа на блокировку:

«В течение двадцати четырех часов с момента получения заявления или уточненных заявителем сведений оператор поисковой системы обязан прекратить выдачу сведений о страницах сайта в сети «Интернет», содержащих указанную в заявлении информацию, либо направить мотивированный отказ в его удовлетворении в той же форме, в которой было получено указанное заявление».

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Кроме этого, к требованиям, выдвигаемым к поисковикам, добавляется обязанность размещать на официальном сайте поисковой системы информацию «о своём имени, месте нахождения и адресе, адресе электронной почты для направления требования и заявления» правообладателя.

Минкульт также предлагает прописать особую процедуру блокировки анонимных пиратских сайтов, на которых не указаны реквизиты владельцев. Доступ к таким сайтам можно будет прекращать по судебному определению, этим будет заниматься Роскомнадзор.

Дата окончания публичного обсуждения — 18 октября 2017 года.

Если у вас есть пожелания, замечания, вопросы к данному законопроекту, вы можете оставлять их авторам документа до указанной даты либо на сайте regulation.gov.ru непосредственно на страничке законопроекта, либо по адресу [email protected]

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