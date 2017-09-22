Британский премьер требует от IT-компаний удалять экстремистские посты в течение 2 часов

Лидеры Великобритании, Франции и Италии готовы поставить перед технологическими компаниями амбициозную цель — заняться удалением онлайн-сообщений, способствующих терроризму, в течение 1-2 часов. Обсуждая вопросы технологий в рамках встречи мировых лидеров в ООН, Тереза Мэй заявила, что интернет-компании добились значительного прогресса [в борьбе с терроризмом], но им нужно двигаться ещё быстрее, чтоб успевать за теми, кто распространяет в интернете материалы экстремистского и насильственного характера. По её словам, за первые шесть месяцев 2017 года средний срок жизни исламистской онлайн-пропаганды сократился с шести дней до 36 часов.

Пока речь идёт о добровольном удалении, однако Мэй не исключает, что в дальнейшем правительство примет законопроект о штрафах в случае нарушения этого требования. «Индустрия должна делать как можно больше, чтобы автоматизировать обнаружение и удаление экстремистского контента из интернета, а также разработать технологические решения, которые в первую очередь будут препятствовать их загрузке», — считает Мэй.

Технологические компании уже предприняли некоторые шаги для борьбы с материалами террористов, размещенными в интернете. Например, Twitter сообщил, что в первой половине 2017 года удалил более 300 000 аккаунтов экстремистов. А компания Google объявила, что предоставит $1,3 млн на финансирование проектов, которые помогут противостоять экстремизму в Великобритании, в том числе, распространению экстремистских материалов в интернете.

Между тем, на запрос Великобритании предоставить доступ к зашифрованным сообщениям мессенджер WhatsApp в начале этой недели ответил отказом. Стоит отметить, что компания предоставляет правоохранительным органам некоторые данные: имя учетной записи, когда она была создана, последняя дата посещения, IP-адрес и адрес электронной почты. Но, в то же время, она утверждает, что не может предоставить данные, которые сам WhatsApp не собирает изначально, включая содержимое сообщений.

«Мы высоко ценим работу правоохранительных органов по обеспечению безопасности людей во всем мире. Мы готовы внимательно изучать, проверять и реагировать на запросы органов в рамках правового поля», — говорится в заявлении WhatsApp.

Ещё более жёсткую позицию занял мессенджер Telegram, который активно удаляет экстремистские и террористические паблики, и принципиально отказывается не только предоставлять доступ правоохранителям к переписке пользователей, но и не выдаёт третьим лицам никаких пользовательских данных.

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