Суд не стал снимать с математика Дмитрия Богатова обвинения в терроризме

Жалоба адвокатов администратора выходной ноды Tor и преподавателя математики Дмитрия Богатова на постановление следователя о возбуждении уголовного дела по второй, «террористической» статье Пресненский суд Москвы оставил без удовлетворения. Дмитрию, кроме ст.212 УК РФ («Приготовление к организации массовых беспорядков»), инкриминируют также в нарушении статья 205.2 УК РФ («призывы к осуществлению террористической деятельности или оправдание терроризма с помощью интернета»), и как раз второе, абсурдное по своей сути обвинение, защита Богатова попыталась сегодня оспорить в суде.

«По нашему мнению, — говорит один из адвокатов Дмитрия, юрист РосКомСвободы Саркис Дарбинян, — возбуждение второго уголовного дела следует признать незаконным, так как на момент возбуждения уголовного дела по террористической статье не было никакого нового повода и оснований, указывающих на признаки состава преступления. То есть обвинение строились на все тех же событиях, что и по ранее возбужденному делу по ст.212 УК РФ (организация массовых беспорядков)».

Сегодня в ходе заседания судья заявила, что жалоба ещё одного адвоката математика, Алексея Тепцова, является необоснованной. Защитник просил отменить постановление о возбуждении дела.

В зале присутствовала также жена Дмитрия — Татьяна Фёдорова. По её словам, обвинение настаивало на том, что математика обвиняют в разных преступлениях, защита же озвучивала доводы, приведённые выше Саркисом Дарбиняном:

«Входит судья Васюченко. Слово адвокату: в отношении Богатова два раза возбудили дело по одним и тем же фактам, что противоречит Верховному суду. Прокурор: речь идет о разных преступлениях, ибо разные статьи (!) Но затем они были объединены в одно дело. Судья читает материалы дела. Адвокат: вызывает удивление, как представитель прокуратуры определяет преступление.Действие в итоге было одно, а значит и преступление одно. Одно и то же преступление, одни и те же события, а значит вторая уголовка ошибочна».

.

В итоге судья Васюченко жалобу отклонила. Адвокат Тепцов уже заявил, что будет оспаривать решение суда.

Накануне этого заседания в Мосгорсуде состоялось рассмотрение апелляционной жалобы защиты Богатова на решение Пресненского районного суда о продлении срока его домашнего ареста до 7 октября. «Мы не были согласны с домашним арестом, просили заменить на подписку о невыезде», — сообщил Саркис Дарбинян. По его словам, мера наказания несоразмерна для человека, который не совершал никаких преступных деяний и чья вина не доказана. Мосгорсуд апелляционную жалобу отклонил. Дарбинян также напомнил, что недавно представители Богатова направили жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Дмитрий Богатов – учитель математики одной из московских школ, энтузиаст, который держал «выходной узел сети Tor» и был арестован силовиками по абсурдным обвинениям — следователи утверждают, что в марте 2017 года с его IP-адреса на форуме системных администраторов sysadmins.ru оставляли «экстремистские комментарии». Богатов свою вину отрицает. Он настаивает на том, что в момент публикации комментариев не был за компьютером, а его сетевой адрес мог высветиться для любого из пользователей данного браузера-анонимайзера.

В защиту математика была развёрнута международная кампания #freebogatov, представители Tor project выступали с разъяснениями, что Богатов не имеет отношения к «экстремистским комментариям», адвокаты просили «настоящего автора» «преступных высказываний» написать «явку с повинной». Аккаунт приписываемый Богатову продолжал публиковать комментарии в сети уже после помещения математика в СИЗО. Поддержку математику высказывали «ловец покемонов» Руслан Соколвоский, бывший аналитик Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, музыкальный критик Артемий Троицкий, а также проект Debian, международные правозащитные организации Фонд электронных рубежей (EFF) и AccessNow, etc.

.



.

Читайте также:

#FreeBogatov

🔓

Жалоба на арест «узника Tor» Дмитрия Богатова отправлена в ЕСПЧ

🔓

Отрезанная свобода слова

🔓

За призыв в интернете создать Сибирскую республику житель Ангарска направлен на принудительное лечение

🔓

За 1,5 года количество осужденных за онлайн-высказывания россиян увеличилось вдвое.

.