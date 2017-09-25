Российские налоговики через блокировку «облака» Amazon ограничили доступ к серверу обновлений Joomla

Блокировка сайтов облачного сервиса Amazon, чьими услугами пользуется множество IT-компаний, начала сказываться на работе популярных интернет-сервисов.
Как нам сообщили российские пользователи CMS Joomla!, из-за внесения Федеральной налоговой службой в реестр ресурса s3-us-west-2.amazonaws.com, под блокировку автоматически попал сервер обновлений данной системы управления контентом
reestr.rublacklist.net/rec/211042
.
При попытке зайти на s3-us-west-2.amazonaws.com оператор выдаёт заглушку:
Блокировки сервисов Amazon вполне предсказуемо ударили по ни в чём не повинным пользователям, поскольку у российских ведомств, получивших право на запрет тех или иных сайтов, отсутствует механизм (да и, судя по всему, желание) взаимодействовать как с зарубежными IT-компаниями, так и с международным законодательством. В данный момент усилиями Роскомнадзора, Генпрокуратуры и ФНС под блокировку на территории России попало уже больше 260 ресурсов Amazon:
reestr.rublacklist.net/search/?q=amazon
.
Напомним, технические ресурсы Amazon блокируются российскими ведомствами по разным причинам:
.
Читайте также:
Последние блокировки Роскомнадзора напрямую задевают сервисы Apple, Amazon, Microsoft и множество других IT-компаний
🔓
Региональные интернет-сервисы продолжают пополнять реестр по слежке за пользователями
🔓
Владельцы заблокированных сайтов начали против Роскомнадзора «интернет-войну»
🔓
Онлайн-рацию Zello заблокировали 77 раз, но приложение умудряется пробивать заслон
🔓
«Китаизация» Рунета входит в активную фазу и начнётся с точек обмена трафиком
.