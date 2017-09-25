Госдума отрегулирует отношения человека и робота

На расширенном заседании совета Госдумы по законодательному обеспечению развития цифровой экономики спикер парламента Вячеслав Володин анонсировал создание законодательства, регулирующего отношения человека и робота:

«Вопросы, связанные с искусственным интеллектом — это вопросы нашего приоритета. Понятно, что здесь мы не обойдёмся без партнёрства с нашими крупнейшими компаниями, которые уже многое сделали на нашем рынке, но и нам нужно смотреть, как развивается мир. Как вы понимаете, вопросы отношения человека и искусственного интеллекта, отношения человека и робота — это вопросы, которые мы законодательно должны будем в ближайшее время описывать».

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Спикер отметил, что в ближайшее время на рынке будет происходить перераспределение профессий, что также делает вопрос развития роботетнхики важным. Он также призвал через законодательное регулирование эффективно решить поставленные президентом Владимиром Путиным задачи по развитию цифровой экономики. Для этого «необходимо знакомиться с международным опытом», добавил Володин.

Володин: Россия должна стать драйвером в области высоких технологийhttps://t.co/P6NhpjgoBy pic.twitter.com/XuZ8RmhBRQ — Парламентская газета (@pnpru) September 25, 2017

Также спикер Госдумы считает, что Россия должна не только быть страной, которая заимствует технологии, — нужно сделать всё, чтобы мы могли эти технологии развивать.

Глава комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев в свою очередь предложил на заседании «дать общепринятые во всем мире определения таким понятиям, как «робот», «искусственный интеллект», «блокчейн», «бигдата», «криптовалюта». Напомним, намерение законодательно отрегулировать все эти вопросы по окончании весенней сессии Госдумы озвучивал глава комитета по инфополитике Леонид Левин.

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