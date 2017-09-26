Власти готовятся к запуску крипторубля, за которым «в очередь выстроится весь мир»

В ходе расширенного заседания совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при председателе Госдумы глава Минкомсвязи Николай Никифоров рассказал о возможности создания в России собственного криптоинструмента, которым заинтересуется весь мир, при этом противопоставив его иностранным криптовалютам, поскольку у него нет доверия к зарубежным технологиям:

«Мы не можем доверять зарубежной криптографии в такой чувствительной теме как криптовалюты. Мы не можем использовать эти вещи по одной простой причине — мы знаем, что в этой криптографии есть определенные механизмы закладок. Мы об этом догадывались всегда, потом все это опубликовал Сноуден, потом подтвердилось сотнями других утечек».

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Криптолихорадка, охватившая и никак не отпускающая российские власти ещё с лета этого года, уже не первый раз объясняется отраслевыми экспертами, а также иностранными политиками желанием избежать санкций. Кремль рассматривает криптовалюты как способ преодоления международных санкций, которые бьют в том числе по обороноспособности страны, заявило в докладе «Богчейн. Зачем Путину блокчейн и криптовалюта?» «Агентство кибербезопасности». Его руководитель Евгений Лифшиц считает, что «крипторубль» родится уже скоро: как раз к выборам президента РФ. По его словам, «Есть достоверная информация, что на ряде совещаний на самом высоком уровне обсуждаются проблемы санкций… Это обсуждают и на уровне достаточно серьёзных совещаний Министерства обороны, «Ростеха» и т.д.». Также Лифшиц прогнозирует, что в Китае своя биржа криптовалют «оживёт с начала года».

В легализацию биткоина по причине его зарубежного проитсхождения, как мы уже отмечали выше, министр связи Никифоров не верит, но питает надежду на создание «конструкции с российской криптографией». По его мнению, необходимо разработать собственную криптовалюту и юридически оформить ее взаимоотношения с национальной валютой. «Если мы сделаем это на уровне реально значимых инструментов, то, поверьте, весь мир выстроится в очередь, чтобы взаимодействовать с этим крипторублем», — прогнозирует министр.

Законодательно урегулировать криптоинструменты нужно как можно скорее, заявил глава комитета Госдумы справоросс Анатолий Аксаков в ходе того же заседания Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики:

«Технология блокчейна не требует никакого правового регулирования, это развивающаяся вещь, туда надо инвестировать, нужно концентрировать наших умных людей и экспертов, которые позволили бы сделать ее более эффективной».

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По его словам, сегодня блокчейн пока еще не может конкурировать с платежной системой, созданной Центробанком РФ, но с развитием технологий это произойдет. Больше внимания, по его словам, приковано к криптовалюте, поскольку этот рынок активно развивается, при этом криптовалюта, как правило, «является необеспеченным финансовым инструментом и, естественно, возникают значительные риски, что на основе криптовалют будут формироваться финансовые пирамиды». Уже сегодня, говорит Аксаков, многие граждане РФ продают свои квартиры и дома, чтобы приобретать криптоинстурменты, поскольку видят, что стоимость криптовалют быстро увеличивается за довольно небольшой промежуток времени, поэтому законотворцы должны отреагировать на эти факты, «чтобы защитить наших граждан». В связи с этим и встают вопросы о легализации криптовалюты и криптоинструментов.

По словам Аксакова, в рамках комитета создан экспертный совет, на основе работы которого будут сформулированы необходимые изменения в законодательство. Депутат заверил, уже в октябре будет готов законопроект о криптовалютах, а рассмотрен Госдумой — в декабре этого года.

«Главная задача — определить понятие, что такое криптовалюта, является ли криптовалюта финансовым инструментом, — ранее заявлял Аксаков. — Это важно, поскольку может иметь разные налоговые последствия. Потому что сделки с финансовыми инструментами не облагаются НДС. Если это товар другого рода, тогда может возникать налог на добавленную стоимость. Далее, надо установить регулятора, который должен управлять этим рынком, регулировать, определять правила работы. Кроме этого, необходимо определить, кто может работать с этой валютой? На какой площадке это должно происходить? Надо ли торговлю криптовалюты проводить через биржу либо это должна быть просто свободная рыночная торговля?»

При этом в появление собственной российской криптовалюты при этом глава комитета ГД по финрынку не верит:

«Насчет битрубля я не уверен, что такая валюта появится. На сегодняшний день, я считаю, что вряд ли это появится с учетом позиции Центрального банка особенно».

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В рамках ПМЭФ-2017 в июне зампред Банка России Ольга Скоробогатова сообщила, что ЦБ приступил к созданию национальной виртуальной валюты в рамках пилотных проектов по тестированию технологий.

В сентябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина сравнила механизм работы криптовалют с финансовыми пирамидами и предупредила об опасности «криптомании», указав, что регулятор не намерен легализовывать использование криптовалют как денежных средств или приравнивать их к иностранным валютам.

Над созданием крипторубля работает Минэкономразвития, о чём первой половине сентября сообщил замглавы ведомства Олег Фомичев. По его словам, министерство не против криптовалют «в части блокчейн»: «Нужно просто ко всему очень аккуратно подходить. По вопросу создания крипторубля мы взаимодействуем и с ЦБ, и с Минфином. Будем прорабатывать, идея хорошая, нужно смотреть, как реализовывать».

При этом, как уточнил чиновник, конкретных мер по развитию проекта пока что нет.

«Главное — все это дело не забанить, с одной стороны. С другой стороны — не допустить, чтобы из этого появились механизмы обхода действующего регулирования в части антиотмывочного законодательства, противодействия терроризму и так далее», — прокомментировал замминистра.

Ранее первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов назвал себя сторонником создания российской национальной криптовалюты, в то время как создатель blockchain-платформы Ethereum Виталик Бутерин, встречавшийся этим летом с Президентом РФ Путиным, относительно введения национальной криптовалюты говорил, что введение её вместо других, в том числе — биткоина, шаг ошибочный: «Самый правильный путь – это и признавать существующие криптовалюты, и понимать, что это очень хорошая технология, которая может серьезно увеличить эффективность мировой экономики. И одновременно думать, как центробанки могут эти технологии использовать, чтобы улучшить эффективность своей собственной валюты».

Законодательное регулирование blockchain на прошлой неделе обсудили эксперты в рамках открытой панельной дискуссии в ДК «Трехгорка», посвящённой развитию цифровой экономики в РФ. Упомянули эксперты и крипторубль. По мнению основателя Universa blockchain Александра Бородича, введение официальной цифровой валюты поможет в борьбе с коррупцией. «Обеспеченная российская криптовалюта позволит избавиться от коррупции, позволит сделать абсолютно прозрачными процессы распределения государственного бюджета, траты, направленные на социальную сферу, медицину, страхование, можно будет проследить, как был потрачен каждый рубль», — сказал он.

Создателям крипторубля могут предоставить площади в новом технопарке в Сосновом Бору, который формируется на месте Ленинградской атомной электростанции (АЭС). Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил: «Мы много думали, как их использовать в дальнейшем, в том числе — под современный технопарк, а сейчас возникла идея предложить эту площадку под создание инновационных энергоемких производств».

Президент Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге Александр Ходачек заявил, что потенциал этих мощностей вполне успешно может быть реализован в качестве современного технопарка. «Что же касается криптовалюты, то в Российской Федерации нет четкого закона, который регулировал бы эту область. Поэтому пока не очень ясно, как реализовывать подобные инициативы», — сказал он.

Оценивая все векторы движения вокруг создания крипторубля, есть ощущение, что вопрос с ним уже решён — российская криптовалюта появится обязательно, а вот когда — это, как уже выше заметил господин Лифшиц, вопрос, зависящий от политической конъюнктуры.

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