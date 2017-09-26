Роскомнадзор меняет правила блокировок сайтов

Роскомнадзор разработал и опубликовал на общественное обсуждение на портале regulation.gov.ru проект приказа «Об утверждении Требований к способам (методам) ограничения доступа к информационным ресурсам, применяемым в соответствии с Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и размещаемой информации об ограничении доступа к информационным ресурсам». Судя по «блокировочным аппетитам», надзорное ведомство всерьёз взялось за цензурирование Рунета, делая ещё один шажок в сторону «Золотого щита» своих китайских товарищей.

Данный приказ, по мнению надзорного ведомства, должен решить проблему отсутствия нормативно установленных требований к способам ограничения доступа к информационным ресурсам согласно федеральному закону №149-ФЗ.

Основанием для разработки проекта приказа явился вступающий в силу 1 ноября текущего года закон о регуляции VPN и анонимайзеров, отдельный пункт которого гласит:

«2.1. Порядок идентификации информационных ресурсов в целях принятия мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, требования к способам (методам) ограничения такого доступа, применяемым в соответствии с настоящим Федеральным законом, а также требования к размещаемой информации об ограничении доступа к информационным ресурсам определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи».

Согласно предлагаемым нововведениям Роскомнадзора, ограничение доступа может производиться оператором связи не только с помощью специализированных программ, позволяющих анализировать и фильтровать трафик, но и посредством «заимствования» уже отфильтрованного трафика у оператора, который в состоянии такую фильтрацию осуществлять.

Оператор, получивший выгрузку об указателе страницы сайта в интернете, доменном имени и сетевом адресе, обязан блокировать доступ к домену данного сайта, даже если тот поменяет свой IP. По сути Роскомнадзор требует от операторов связи нарушать законодательство и самим отслеживать перемещение доменов и страниц, а не руководствоваться официальным реестром запрещенных сайтов, где должны быть указаны страницы, домены и IP-адреса интернет-ресурсов, к которым необходимо применить ограничение доступа.

Нововведение Роскомнадзора также допускает блокировку сразу всего интернет-ресурса, если он использует HTTPS-шифрование, и при этом одна из страничек на его сайте попала в немилость со стороны российских властей. Поэтому если раньше некоторыми провайдерами ошибочно блокировались располагающиеся на одном IP с противоправными сайтами законопослушные ресурсы, то теперь надзорное ведомство разрешило «бить наотмашь» уже по использующим шифрование трафика сайтам, даже если они не имеют никакого отношения к выложенному кем-нибудь из пользователей контенту.

«При наличии в записи выгрузки информации о доменном имени и при отсутствии информации об указателе страницы сайта в сети «Интернет», операторы связи осуществляют ограничение доступ ко всему информационному ресурсу по всем сетевым протоколам», — указывают авторы документа. А при наличии в записи выгрузки информации о доменном имени с указанием «маски» *.domain.com, оператор связи осуществляет ограничение доступ к основному доменному имени, а также ко всем доменным именам, нижестоящего уровня.

В пункте «Требования к размещаемой информации об ограничении доступа к информационным ресурсам» РКН требует от операторов вместо перехода на заблокированный сайт размещать заглушку с информацией о блокировке того или иного ресурса с указанием федерального закона №149-ФЗ. Данная информация должна размещаться на статической странице оператора связи или «оператора, к которому осуществлено присоединение сети связи, или поставщика средств анализа трафика, в формате HTML, без алгоритмов динамического формирования кода страницы, с минимально необходимым содержанием и размером не более 10 КБ. HTML-код такой страницы должен содержать скрытую текстовую уникальную строку со значением хеш-функции, определенной Роскомнадзором в выгрузке».

Указанная выше «заглушка» должна размещаться на белом фоне и занимать не менее 50% площадки от HTML-страницы.

Важное нововведение — запрещается размещать на «заглушке» рекламу, новости, а также информацию «о способах получения доступа к информационным ресурсам, содержащим информацию, доступ к которой ограничен на основании федерального закона». Со своей стороны можем «относительно положительно» охарактеризовать только требование о размещении рекламы, поскольку некоторые операторы иногда злоупотребляли своим правом использовать блокировку в личных целях, рекламируя азартные игры собственного изготовления. В целом же относительно блокировок мнение РосКомСвободы не изменилось — мы по-прежнему считаем такую политику пагубной, неэффективной для борьбы с противозаконным контентом, а в остальных случаях — нарушающей права граждан на свободный доступ и получение информации.

Дата окончания публичного обсуждения документа — 20 октября 2017 года, у вас есть возможность оставить свои замечания к проекту данного приказа.

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