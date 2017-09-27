Дуров и Telegram против Яровой и ФСБ

Федеральная служба безопасности РФ отправила в Telegram запрос с требованием расшифровать сообщения пользователей, о чём создатель мессенджера Павел Дуров сообщил в своём официальном аккаунте во ВКонтакте, приложив сканы полученных от силовиков документов:

1. О времени и месте составления протокола об административном правонарушении;

2. О направлении протокола об административном правонарушении.

Russia's FSB joins Iran in bringing charges against the Telegram management. Details: https://t.co/E4Q5lbfQzN Docs: https://t.co/uzI0noRB7C — Pavel Durov (@durov) September 26, 2017

Согласно копии протокола об административном правонарушении за 14 сентября 2017 года, ещё в середине июля ФСБ отправила запрос о декодировании пользовательской переписки и дала сервису на его исполнение пять дней. Запрос был отправлен в Telegram через две недели после внесения мессенджера в реестр Организаторов распространения информации (ОРИ), а само электронное письмо было получено администрацией сервиса только 21 июля — через два дня после истечения отведённого на ответ срока.

РосКомСвобода изначально не сомневалась в том, что российские силовики воспользуются своим правом потребовать у мессенджера исполнения федерального закона 97-ФЗ, предусматривающего предоставление информации о действиях и взаимодействиях пользователей, особенно учитывая чётко озвученную замглавы Роскомнадзора позицию об обязанностях, наложенных на Telegram внесением в реестр ОРИ. Но аппетиты ФСБ зашли ещё дальше — не дождавшись полного вступления в силу «пакета Яровой» (1 июля 2018 года), силовики потребовали от Telegram «предоставить информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений» (этот пункт вступил в силу с 20 июля 2016 года).

Но здесь возникает интересный казус — сохранять и предоставлять переписку пользователей ОРИ обязаны с 1 июля 2018 года, а вот передавать властям ключи шифрования — уже сейчас.

Что будут делать с «ключами» российские силовики, остаётся загадкой, поскольку в данный момент они имеют доступ только к метаданным пользователей, согласно 97-ФЗ. Или ФСБ уже давно получила с своё распоряжение всю переписку и звонки пользователей, но расшифровать их не имеет возможности? Получается, что российские силовики всё это время нарушали законы РФ, а принятие в прошлом году «пакета Яровой» — это всего лишь узаконивание неправомерных действий задним числом? Надеемся, спецслужбы прольют свет на этот законодательный казус.

Поскольку владельцы Telegram не предоставили спецслужбам РФ ключей для расшифровки сообщений, компании грозит административный штраф от 800 тысяч до миллиона рублей. Роскомнадзор может вынести предписание о том, что необходимо устранить нарушение, за которое наложили штраф. По закону на это даётся не менее 15 дней. Если компания не исполняет предписание, то Роскомнадзор может начать блокировку сервиса.

ФСБ предложила Дурову направить представителя в Москву, чтобы лично получить протокол. В день составления протокола, 14 сентября, представители Дурова не явились в приёмную ФСБ, поэтому копию документа направили в Лондон. Протокол подписан начальником организационно-аналитического управления научно-технической службы ведомства Д.А. Силантьевым.

Павел Дуров сообщил, что не знает, могут ли административные нарушения повлечь за собой блокировку сервиса. «Юристы мне сообщили, что я теоретически могу столкнуться со сложностями выезда из РФ после въезда из-за последствий подобных протоколов», — добавил он.

В своём ВКонтакте создатель Telegram посетовал:

«Отсутствие возможности изредка посещать Россию для меня более болезненно, чем невъезд в Иран, — прежде всего, из-за родителей. Но переживём – глобус большой».

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Напомним, на днях в Иране на Павла Дурова было возбуждено уголовное дело в связи с «распространением экстремистских материалов и детской порнографии». Прокурор Тегерана Аббас Джафари Долатабади (Abbas Jafari Dolatabadi) заявил, что Telegram используют члены «Исламского государства», а также торговцы наркотиками, оружием и детской порнографией. Отмечается, что мессенджер набрал популярность в Иране во время президентских выборов 2017 года.

Комментируя интерес властей Ирана к своей персоне, Дуров высказал предположение, что реальная причина заведения на него дела заключается в чем-то другом:

I am surprised to hear that. We are actively blocking terrorist and pornographic content in Iran. I think the real reasons are different. — Pavel Durov (@durov) September 26, 2017

Также он опроверг данные иранских властей о распространении в мессенджере противоправного контента: «Только что проверил вместе с нашими модераторами: они блокируют каждый день более 1000 каналов, ботов, чатов с террористическим и порнографическим контентом в Иране каждый день».

В своём посте, опубликованном в ВКонтакте, Дуров также впервые раскрыл аудиторию в России — до 10 миллионов человек. Создатель мессенджера сравнил её с 40-миллионной аудиторией в Иране: «В России у Telegram уже около 10 миллионов пользователей, и страна, похоже, спешит присоединиться к Ирану в вопросе заведения дел на руководство Telegram. Из-за невыполнения антиконституционного закона Яровой ФСБ составляет на нас административные протоколы, которые, как считают юристы, неизбежно приводят к судебным процессам».

Стоит заметить, что и сам Дуров предвидел возникновение возможных проблем с российскими властями. Сразу после внесения Telegram в реестр ОРИ он заявил, что радоваться ещё рано: «противоречие между политикой конфиденциальности Telegram (“ни байта личных данных третьим лицам”) и рядом законов РФ о слежке не исчезло». В связи с этим он призвал почаще обновлять приложение, проверяя — установлена ли на пользовательских гаджетах последняя версия мессенджера.

Известие о претензиях ФСБ к Telegram было воспринято Сетью предсказуемо негативно:

По всей стране телефонные террористы орудуют, им закон Яровой не мешает. — NormaJ (@galamm11) September 27, 2017

ФСБ потребовала ключи от Telegram. Facebook заблокируют в 2018 году. СКОРО ПРАВДУ В РОССИИ МОЖНО БУДЕТ ПИСАТЬ ТОЛЬКО НА ЗАБОРЕ ПО НОЧАМ. — Дядюшка Шу (@Shulz) September 27, 2017

Россия и Иран в один день наехали на Telegram. Интересно, почему С.Корея, Ю.Осетия и Венесуэла не присоединились? https://t.co/Qus1jfM3vz — Sergey Aleksashenko (@Saleksashenko) September 27, 2017

Дуров: ФСБ составила на Telegram протокол о нарушении «закона Яровой» https://t.co/UE40F4ESZD pic.twitter.com/Csth4lWM7v — Преступная Россия (@crimerussia) September 27, 2017

а потом скажут, что те кто звонят и сообщают о минировании по всей стране пользуются телеграммом — Половинка луны (@Moonhalf) September 26, 2017

Зарегистрироваться в качестве ОРИ летом этого года Telegram вынудил глава Роскомнадзора Александр Жаров. После долгих перепалок посредством СМИ и соцсетей, Павел Дуров предоставил лишь данные о компании, заявив при этом, что не будет выполнять антиконституционный и технически нереализуемый «пакет Яровой», а также до и после этого заявлял как российской, так и зарубежной прессе, что мессенджер делиться пользовательскими данными не намерен с властями ни одной страны.

Напомним, на днях об угрозе блокировки в России сказал глава Роскомнадзора Александр Жаров относительно Facebook. По словам Жарова, если американская соцсеть не перенесёт данные своих российских пользователей в Россию, её ждёт участь LinkedIn.

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