Дуров и Telegram против Яровой и ФСБ

Федеральная служба безопасности РФ отправила в Telegram запрос с требованием расшифровать сообщения пользователей, о чём создатель мессенджера Павел Дуров сообщил в своём официальном аккаунте во ВКонтакте, приложив сканы полученных от силовиков документов:

1. О времени и месте составления протокола об административном правонарушении;

2. О направлении протокола об административном правонарушении.

Согласно копии протокола об административном правонарушении за 14 сентября 2017 года, ещё в середине июля ФСБ отправила запрос о декодировании пользовательской переписки и дала сервису на его исполнение пять дней. Запрос был отправлен в Telegram через две недели после внесения мессенджера в реестр Организаторов распространения информации (ОРИ), а само электронное письмо было получено администрацией сервиса только 21 июля — через два дня после истечения отведённого на ответ срока.

РосКомСвобода изначально не сомневалась в том, что российские силовики воспользуются своим правом потребовать у мессенджера исполнения федерального закона 97-ФЗ, предусматривающего предоставление информации о действиях и взаимодействиях пользователей, особенно учитывая чётко озвученную замглавы Роскомнадзора позицию об обязанностях, наложенных на Telegram внесением в реестр ОРИ. Но аппетиты ФСБ зашли ещё дальше — не дождавшись полного вступления в силу «пакета Яровой» (1 июля 2018 года), силовики потребовали от Telegram «предоставить информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений» (этот пункт вступил в силу с 20 июля 2016 года).

Но здесь возникает интересный казус — сохранять и предоставлять переписку пользователей ОРИ обязаны с 1 июля 2018 года, а вот передавать властям ключи шифрования — уже сейчас.

Что будут делать с «ключами» российские силовики, остаётся загадкой, поскольку в данный момент они имеют доступ только к метаданным пользователей, согласно 97-ФЗ. Или ФСБ уже давно получила с своё распоряжение всю переписку и звонки пользователей, но расшифровать их не имеет возможности? Получается, что российские силовики всё это время нарушали законы РФ, а принятие в прошлом году «пакета Яровой» — это всего лишь узаконивание неправомерных действий задним числом? Надеемся, спецслужбы прольют свет на этот законодательный казус.

Поскольку владельцы Telegram не предоставили спецслужбам РФ ключей для расшифровки сообщений, компании грозит административный штраф от 800 тысяч до миллиона рублей. Роскомнадзор может вынести предписание о том, что необходимо устранить нарушение, за которое наложили штраф. По закону на это даётся не менее 15 дней. Если компания не исполняет предписание, то Роскомнадзор может начать блокировку сервиса.

ФСБ предложила Дурову направить представителя в Москву, чтобы лично получить протокол. В день составления протокола, 14 сентября, представители Дурова не явились в приёмную ФСБ, поэтому копию документа направили в Лондон. Протокол подписан начальником организационно-аналитического управления научно-технической службы ведомства Д.А. Силантьевым.

Павел Дуров сообщил, что не знает, могут ли административные нарушения повлечь за собой блокировку сервиса. «Юристы мне сообщили, что я теоретически могу столкнуться со сложностями выезда из РФ после въезда из-за последствий подобных протоколов», — добавил он.

В своём ВКонтакте создатель Telegram посетовал:

Напомним, на днях в Иране на Павла Дурова было возбуждено уголовное дело в связи с «распространением экстремистских материалов и детской порнографии». Прокурор Тегерана Аббас Джафари Долатабади (Abbas Jafari Dolatabadi) заявил, что Telegram используют члены «Исламского государства», а также торговцы наркотиками, оружием и детской порнографией. Отмечается, что мессенджер набрал популярность в Иране во время президентских выборов 2017 года.

Комментируя интерес властей Ирана к своей персоне, Дуров высказал предположение, что реальная причина заведения на него дела заключается в чем-то другом:

I am surprised to hear that. We are actively blocking terrorist and pornographic content in Iran. I think the real reasons are different.

— Pavel Durov (@durov) September 26, 2017