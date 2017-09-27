Сто тысяч иностранцев за пределами США находятся под наблюдением АНБ

Американские разведчики из Агентства национальной безопасности США (АНБ) следят за 100 тысячами иностранцев по всему миру, о чём стало известно журналистам из компетентных источников.

Спецслужба действует на основании параграфа 702, VII поправки Акта о негласном наблюдении в целях внешней разведки (Foreign Intelligence Surveillance Act, FISA). Согласно параграфу 702, Генеральный прокурор и Директор национальной разведки вправе санкционировать слежку за лицами, не являющимися гражданами США или находящимися за пределами страны, если они владеют информацией, представляющей интерес для внешней разведки. Действие поправки истекает в декабре текущего года.

Ряд американских политиков высказались против дальнейшего продления действия данного закона, опасаясь, что он может быть использован для слежки в том числе и за американскими гражданами. Спецслужбы могут без соответствующего ордера получить доступ к электронным коммуникациям граждан США, из-за одного только упоминания иностранного объекта, заявил сенатор Рон Вайден (Ron Wyden).

В то же время представители АНБ отрицают наличие подобных инцидентов. По их словам, ведомство обязано соблюдать многочисленные меры по защите конфиденциальности граждан в соответствии с уставом 2008 года. По данным СМИ, полученные в результате слежки данные помогли разведывательному сообществу выявить угрозы кибербезопасности, исходящие от враждебных правительств, остановить вредоносные кибератаки и сорвать планы группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) по подготовке ряда терактов.

Напомним, весной этого года Германия, Франция и Великобритания также приняли ряд законов, предоставляющих надзорным органам этих стран практически неограниченную возможность проводить массовую интернет-слежку на континенте и за его пределами с отсутствием эффективных гарантий от злоупотреблений. Германия же пошла дальше, расширив сферу применения вредоносного ПО для слежки за пользователями. Если раньше это разрешалось делать в отношении преступлений, связанных с терроризмом, то теперь это будет касаться расследований убийств, компьютерных махинаций, отмывания денег, уклонения от уплаты налогов, преступлений, связанных с нарушением миграционного законодательства.

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