За помощь в цензуре «китайский Twitter» Weibo дарит пользователям iPhone

Социальная сеть Weibo, которую ещё называют «китайским твиттером», обратилась за помощью к своим пользователям — тем, кто сообщит наибольшее количество фактов о размещении на её платформе оскорбительных и противоправных постов, будет вознаграждён iPhone или планшетом в рамках программы «1000 наблюдателей Weibo», контролируемой пекинским подразделением Cyberspace Administration of China (CAC). Десять «гражданских цензоров» получат главные призы, остальные — денежные премии.

Такое рвение в осуществлении цензуры неслучайно. На днях CAC оштрафовала ведущие интернет-компании страны, включая Tencent, Baidu и Weibo, за неспособность надлежащим образом контролировать онлайн-контента.

Китайский регулятор заявил, что назначит максимально возможные наказания за то, что компании не сумели обеспечить оперативное удаление недостоверных новостей, порнографических материалов и другого контента, которые вызывают этические разногласия и ставят под угрозу общественный порядок.

Dласти Поднебесной усиливают цензуру и меры по кибербезопасности в связи с предстоящим в стране очередным съездом Коммунистической партии КНР. Ранее СМИ сообщали о полной блокировке на территории Китая мессенджера WhatsApp. Сервис не работал в минувшее воскресенье и понедельник, но во вторник, 26 сентября, снова стал доступен китайским пользователям.

CAC впервые назначает максимальные штрафы китайским интернет-компаниям. В своем заявлении регулятор подчеркнул, что законы распространяются на все сферы, в том числе и на интернет, и пообещал далее ужесточать контроль в этой области.

Точная сумма взысканий не раскрывается, но согласно недавно принятым в КНР законам, непосредственные руководители интернет-платформ могут быть оштрафованы на сумму до 100 тысяч юаней (около 15 тысяч долларов) каждый. Кроме того, у нарушителей могут отозвать лицензию и приостановить работу сервисов. Помимо уплаты штрафов компании должны будут в срочном порядке удалить противозаконный контент и аккаунты, усилить контроль за публикуемыми материалами.

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