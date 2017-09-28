МВД и Роскомнадзор заставили портал «Батенька, да вы трансформер» удалить статью о наркоторговце

Российское надзорное ведомство потребовало от редакции самиздата «Батенька, да вы трансформер» удалить с сайта статью «Каково быть наркоторговцем», рассказывающей историю так называемого «кладчика», о чём сообщается в официальном паблике популярного интернет-издания в Facebook:

«За нами пришел Роскомнадзор! Требует удалить вот этот текст —

http://go.batenka.ru/lnCZ Комментарий нашего главреда Григория Туманова по этому поводу: Мы весьма озадачены внезапным вниманием Роскомнадзора: у нас тут идет большое исследование на тему рабства, а на очереди исследование российской тюремной системы (кстати, присылайте ваши заявки), а тут пришло требование удалить наш текст от 1 сентября 2016 «Каково быть наркоторговцем», и так как прерывать нашу работу было бы нецелесообразно, статью мы пока вынуждены удалить. Мы, конечно, совершенно не согласны с претензиями Роскомнадзора к этому тексту, поэтому намерены обжаловать их в суде, а заодно выяснить, где именно ведомство усмотрело пропаганду наркотиков. Лично я считаю, что никакой пропаганды в нем нет, мои коллеги тоже. Помогать нам в этом уже согласились наши друзья из «Агоры», за что им большое спасибо. Оставайтесь с нами и помните, что мир в огне».

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В данный момент статья на сайте отсутствует, однако её копии ещё можно прочитать в кэшах и архивах:

Весь портал batenka.ru занесен в реестр запрещённых сайтов согласно решению МВД России за 30 июля 2017 года, но (пока) без ограничения доступа к нему:

РосКомСвобода ознакомилась с текстом «Батеньки…», и мы согласны с выводом редакции интернет-издания — никакой пропаганды наркомании там нет. Надеемся, что «Агоре» и самиздату «Батенька, да вы трансформер» удастся вернуть статью на сайт в судебном порядке, а Роскомнадзору и обратившемуся к нему ведомству желаем немного понизить градус подозрительности, что несомненно повысит градус адекватности.

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