28.09.2017
МВД и Роскомнадзор заставили портал «Батенька, да вы трансформер» удалить статью о наркоторговце
Публикацию, которая могла бы служить скорее пособием для работников полиции по поимке наркоторговцев, чем пропаганде наркомании, администрации сайта пришлось убрать

batenka udalil statyu

Российское надзорное ведомство потребовало от редакции самиздата «Батенька, да вы трансформер» удалить с сайта статью «Каково быть наркоторговцем», рассказывающей историю так называемого «кладчика», о чём сообщается в официальном паблике популярного интернет-издания в Facebook:

«За нами пришел Роскомнадзор! Требует удалить вот этот текст —
http://go.batenka.ru/lnCZ

Комментарий нашего главреда Григория Туманова по этому поводу:

Мы весьма озадачены внезапным вниманием Роскомнадзора: у нас тут идет большое исследование на тему рабства, а на очереди исследование российской тюремной системы (кстати, присылайте ваши заявки), а тут пришло требование удалить наш текст от 1 сентября 2016 «Каково быть наркоторговцем», и так как прерывать нашу работу было бы нецелесообразно, статью мы пока вынуждены удалить.

Мы, конечно, совершенно не согласны с претензиями Роскомнадзора к этому тексту, поэтому намерены обжаловать их в суде, а заодно выяснить, где именно ведомство усмотрело пропаганду наркотиков.

Лично я считаю, что никакой пропаганды в нем нет, мои коллеги тоже. Помогать нам в этом уже согласились наши друзья из «Агоры», за что им большое спасибо. Оставайтесь с нами и помните, что мир в огне».

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В данный момент статья на сайте отсутствует, однако её копии ещё можно прочитать в кэшах и архивах:

  1. Google
  2. Archive.is
  3. Вебархив

Весь портал batenka.ru занесен в реестр запрещённых сайтов согласно решению МВД России за 30 июля 2017 года, но (пока) без ограничения доступа к нему:

reestr - Batenka

РосКомСвобода ознакомилась с текстом «Батеньки…», и мы согласны с выводом редакции интернет-издания — никакой пропаганды наркомании там нет. Надеемся, что «Агоре» и самиздату «Батенька, да вы трансформер» удастся вернуть статью на сайт в судебном порядке, а Роскомнадзору и обратившемуся к нему ведомству желаем немного понизить градус подозрительности, что несомненно повысит градус адекватности.

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don but rks

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