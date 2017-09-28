Пиратская партия проведёт открытый для всех онлайн-съезд

Общественное движение за свободу информации и широкое внедрение инструментов электронной демократии «Пиратская партия России» (ППР) объявило о возвращении к истокам пиратского движения и берёт курс на открытость.

21-29 октября этого года ППР проводит внеочередной онлайн-съезд партии, в котором может принять участие любой член партии, оплативший взносы до начала съезда. Для этого надо заполнить необходимую форму.

Если пользователь ещё не вступил в ППР, то он может стать членом «Пиратской партии России» автоматически при регистрации делегатом. Чтоб поучаствовать в обсуждениях «пиратских» тем уже сейчас, можно зарегистрироваться и подискутировать на форуме ППР.

Пиратская партия России является официальным членом-учредителем международной пиратской организации Pirate Parties International (PPI) и выступает за внедрение электронной демократии, как аналога прямого народовластия — афинской агоры, народного вече. ППР считает, что каждый гражданин должен сам принимать участие в решении вопросов, от которых зависит жизнь страны, а электронная демократия — это следующий шаг по пути общественного прогресса.

ППР выступает за широкое внедрение принципов открытых данных, за свободный информационный обмен, реформу авторских прав в цифровую эпоху, неприкосновенность частной жизни, прозрачность информации о работе государственных институтов власти, за широкое участие граждан в процессах принятия решений, как на муниципальном, так и на региональном и федеральном уровнях с использованием онлайн-инструментов. «Электронная демократия возможна, а потому неизбежна», — считает в Пиратской партии России.

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