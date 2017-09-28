Конгресс США вызвал IT-гигантов дать показания против России

Дело против российского вмешательства во внутриполитические процессы США приобретает всё более серьёзный оборот. Недавно стало известно о том, что один из проплаченных роликов на Facebook, купленный россиянами во время президентской кампании в 2016 году, ссылался на движение Black Lives Matter («Жизнь темнокожих имеет ценность»), которое выступает в защиту афроамериканцев от произвола полиции. Данная реклама по своему содержанию касалась случаев насилия в отношении темнокожего населения США, причем целевой аудиторией были жители американских городов Балтимор и Фергюсон.

«Фергюсон и Балтимор стали широко известны в связи с массовыми протестами против стрельбы полицейских в афроамериканцев. Решение сделать целевой аудиторией рекламы население этих двух городов дает понимание того, как учетные записи, связанные с РФ, (…) использовали географически ориентированную рекламу», — утверждается в сообщении CNN, ссылающегося на компетентные источники.

Целью этого ролика, по мнению телеканала, являлось желание подкинуть дров в и так уже нестабильную обстановку в Фергюсоне и Балтиморе. Реклама, по словам источников телеканала, поддерживая Black Lives Matter, создавала чувство угрозы у некоторых жителей этих городов.

Соцсеть Facebook устроена так, что позволяет выборочно показывать контент пользователям с определенными параметрами, учитывая возраст, пол, место жительства, интересы, и т.д. Ролики Black Lives Matter видели заранее определенные жители Фергюсона и Балтимора, рассказал бывший сотрудник ЦРУ. «Они способны посеять раздор точечным способом, выбирать целью конкретные сообщества и использовать вполне определенные проблемы», — приводит телеканал слова Стива Холла, занимавшегося государственной безопасностью. Таким образом, «ольгинские тролли», выражаясь российскими правовыми категориями, «обвиняются по 280 и 282 экстремистским статьям».

В Конгрессе обеспокоены тем, что социальные сети, возможно, играли ключевую роль в российской операции по оказанию влияния на выборы в США, поэтому руководителей компаний Facebook, Google и Twitter пригласили дать показания перед конгрессменами в ближайшие недели в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в выборы-2016.

Первые слушания в сенатском комитете по иностранным делам пройдут 1 ноября этого года. Законодатели хотят получить от фирм информацию о том, что им известно о рекламной кампании, финансируемой Москвой, в ходе которой на их сайтах и в социальных сетях от имени американских пользователей помещалась реклама, содержавшая фальшивые сведения, целью которой был раскол американского электората.

Особое внимание к этому аспекту российских пропагандистских усилий в США было привлечено после публичного признания руководства Facebook. Оно заявило, что в социальной сети во время американской президентской кампании было размещено около 3 тысяч политических рекламных объявлений, рассчитанных на американскую аудиторию, пользователями из России, скрывавшимися под вымышленными именами.

Реклама, якобы заказанная российской «фабрикой троллей», а именно «Агентством интернет-исследований», зарегистрированном в Санкт-Петербурге, необязательно поддерживала того или иного кандидата в президенты, считают в Вашингтоне. Основной задачей этих роликов было усугубление социальных проблем в Соединенных Штатах.

В американской прессе также появились сообщения о том, что Twitter является инструментом, с помощью которого Кремль активно распространяет фальшивую информацию в интернет-пространстве.

Разговор американские IT-компании, судя по всему, ждёт непростой. Стоит также заметить, что непростые времена настают для Facebook в том числе и в России. Напомним, недавно глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что американская соцсеть будет заблокирована, если в 2018 году не выполнит российский закон о локализации данных. В данный момент ведутся переговоры также и с сетью микроблогов Twitter.

Исходя из неприятной ситуации, в которую попали американские IT-компании, сотрудничество с российскими властями на их условиях будет не лучшим решением для владельцев интернет-гигантов, поэтому противостояние с Роскомнадзором, скорее всего, будет только нарастать. Следовательно, блокировка данных ресурсов на территории РФ более чем вероятна.

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