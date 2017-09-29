Дуров готов к закрытию Telegram в России и Иране властями этих стран

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, комментируя требования российских и иранских властей, заявил в своём канале о готовности прекратить бизнес в тех странах, которые оказывают давление на компанию:

«Нас не беспокоит то, что в отдельных странах на нас оказывается давление из-за защиты нами конфиденциальности пользователей. Мы всегда готовы порвать как личные, так и деловые связи с такими странами, лишив их возможности оказывать на нас такое давление».

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В России Роскомнадзор неоднократно призывал команду Telegram и лично основателя сервиса исполнить требование законодательства и предоставить сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации, что в итоге компания и сделала. Но на этом аппетиты российских властей предсказуемо не успокоились.

Недавно ФСБ завело на владельцев Telegram административное дело за непредоставление «ключей шифрования», о чём уведомили Павла Дурова официальным письмом, высланным на лондонский адрес компании. Если мессенджер не выполнит требований российских властей, его ждёт крупный штраф, а также блокировка в России.

Вероятность такого развития событий подтвердил на днях и глава Минкомсвязи Николай Никифоров: «В конечном итоге блокировка Telegram, конечно, возможна. Те компании, которые не будут сотрудничать, они, с точки зрения исполнения закона, подпадут под блокировку».

В Иране на этой неделе прокуратура возбудила уголовное дело против Дурова. Основанием стало то, что, по версии иранской прокуратуры, Telegram использовался с целью распространения детской порнографии, а также экстремистской информации боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) .

«К счастью, у нас нет какого-либо юридического присутствия в любой из этих стран, — пишет Дуров. — Последняя оставшаяся связь между Telegram и Россией была прекращена в июле вместе с контрактом с компанией «Телеграф» — компанией в Санкт-Петербурге, на которую мы передавали сторонний спам, исходящий от (сюрприз!) России и Ирана».

После событий в июне этого года, когда случился первый «наезд» Роскомнадзора на мессенджер, Telegram уволил всех сотрудников в «Телеграфе» и сменил владельца. «В этом истории хочется особенно подчеркнуть, что местные регуляторы часто склонны игнорировать реалии 2017 года, когда мир вокруг открыт и связан. Если вы издаёте архаичные законы, которые ограничивают свободу, то всё, чем закончатся ваши действия, это убийством вашей собственной экономики. За последние несколько лет Google, Oracle и Microsoft (Skype) закрыли свои офисы по развитию в России, и многие малые компании последовали этому примеру», — подчеркнул создатель Telegram.

Самого Дурова, по его словам, не очень пугает перспектива оказаться персоной нон-грата в Иране. Чуть более заметной для бизнесмена, обладающего паспортом Федерации Сент-Китс и Невис (входит в Британское содружество), станет потенциальная невозможность визитов в Россию, где живут его родители. «Но это малая цена относительно того, что поставлено на карту», — написал Дуров.

При этом из двух стран, предъявляющих претензии к Telegram, более перспективным с точки зрения развития свободного интернета Дурову кажется Иран. «Я не эксперт по Ирану, но одна вещь относительно этой страны мне ясна: несмотря на продолжающиеся дебаты иранских политиков по поводу регулирования интернета, Иран не блокирует Telegram, и за последние несколько лет 40 млн иранцев имели доступ к защищенной переписке и источникам независимой информации через Telegram-каналы. Также там доступны Instagram и WhatsApp», — подчеркнул Дуров.

«Я надеюсь, однажды Иран и Россия достигнут того состояния, при котором мы и другие IT-компании смогут открыть там офисы. До этого момента мы продолжим обеспечивать защиту переписки пользователям этих стран из тех мест, где уважают свободы», — заявил основатель Telegram.

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Президент Фонда информационной демократии Илья Массух полагает, что Telegram существует ровно до тех пор, пока государства готовы с ним мириться:

«Дуров достаточно демонстративно выступает против ряда государственных законов. Вопрос в том, как долго государства будут готовы терпеть невыполнение своих же предписаний. В России Telegram действует вразрез с „Законом Яровой“, в США — с „Патриотическим актом“.

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В свою очередь руководитель «РосКомСвободы» Артём Козлюк обратил внимание, что компромисс с любой властью чреват для Дурова серьезными имиджевыми потерями:

«Он уже давно позиционирует себя как IT-либертарианца, ему будет тяжело уйти с этой позиции, ведь он поставит под сомнение свои идеалы и всю дальнейшую деятельность. Любая информация о сотрудничестве Дурова со спецслужбами обернется потерей общественной поддержки и массовым уходом пользователей из Telegram».

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В России уже были прецеденты блокировок социальных сетей и мессенджеров за неисполнение законов, которые многие компании называют технологически абсурдными. Так, осенью прошлого года в реестр запрещённых сайтов была внесена американская деловая соцсеть LinkedIn, в апреле этого года под блокировку попала онлайн-рация Zello, а в мае под запретом оказались BlackBerry, Imo и Line. Позже Imo выполнил требования Роскомнадзора и был вынесен из реестра, а Zello предпринял оригинальный ход — мессенджер теперь постоянно «кочует» по сайтам облачного сервиса Amazon, поэтому все попытки сделать его недоступным в России успешными назвать нельзя.

Станет в России меньше терроризма, наркомании и порнографии после ухода Telegram из нашей страны?

(Спойлер: нет).

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