Саратовские прокуроры потребовали заблокировать «санкционку» в Instagram

В поисках «запрещёнки» региональные прокуроры добрались до Instagram. Как бы это курьёзно ни звучало, но Саратовская транспортная прокуратура во главе с Андреем Березовским не поленилась откопать среди «фуд-порно» и туристического фотохвастовства странички, на которых предлагалось приобрести санкционный сыр!

«Установлено, — говорится в сообщении ведомства на официальной страничке Южной транспортной прокуратуры, — что на одной из страниц в социальной сети Инстаграмм предлагают к продаже продукцию из стран, принявших решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и физических лиц или присоединившихся к такому решению, запрещенную к ввозу в Российскую Федерацию. Так, размещены сведения о реализации сыров «Cambozola», «Nebrus» (Италия), «Rougette» (Германия)».

Борьба с врагом на его территории и на этот раз прошла успешно — Октябрьский районный суд г. Саратова удовлетворил требования прокурора о запрете выложенной в Instagram «сырной» информации, доступ к странице сайта был ограничен.

О том, что не бульдозером единым можно бороться с классово вредной для российского организма едой, чиновники смекнули больше года назад. Летом 2016 года в приморском городе Находка бдительная прокуратурам выявила два интернет-сайта с информацией о свободной продаже «санкционных» продуктов — креветок из Дании и сыра из Франции и потребовала от суда заблокировать информацию, размещённую на них.

В сентябре прошлого года был заблокирован ещё один сайт с «запрещёнкой» — «Хамон и вино».

Затем осенью того же года по требованию прокурора Калининского района Краснодарского края суд заблокировал сайт, продающий испанский хамон.

Примерно в тот же период в реестр запрещённых попал испанский сайт «Хамоншоп».

Прокуратурой города Балашова Саратовской области уже в начале этого года в интернете был найден сайт, также торгующий продуктами питания, находящимися в перечне сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются США, страны ЕС, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн, запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию.

Примерно две недели назад чеченские прокуроры потребовали заблокировать сайт, на котором продавались продукты из стран, реализация товаров из которых запрещена на территории РФ.

Напомним, в России действует запрет на ввоз на территорию страны ряда продуктов из Евросоюза, США и некоторых других стран. Указом президента России от 6 августа 2014 года такие продукты подлежат уничтожению.

Несмотря на позицию таможенной службы, озвученную в 2015 году, что разрешается получение товаров, приобретённых «для личного пользования», блокировка «санкционной» еды в интернете стала уже распространённой практикой. Если же власти услышат инициативу Роспотребнадзора, то подобные сайты будут блокироваться вообще без суда.

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