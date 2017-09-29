Депутаты хотят упростить блокировку сайтов нежелательных организаций

Очередной неприятный «пятничный сюрприз» подготовили российские народные избранники Рунету. На рассмотрение Госдумы депутатами Юрием Швыткиным («Единая Россия»), Олегом Николаевым («Справедливая Россия») и Александром Ющенко (КПРФ) внесён законопроект о внесудебной и немедленной блокировке сайтов организаций, объявленных в России нежелательными, а следовательно — попавшими под запрет. Также депутаты предлагают дать возможность блокировать не только интернет-ресурсы самих организаций, но и любые другие, которые содержат «сведения, позволяющие получить доступ к указанным материалам».

Согласно предыдущей редакции федерального закона 129-ФЗ, «…признание нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной или международной неправительственной организации влечет за собой: …запрет на распространение информационных материалов, издаваемых иностранной или международной неправительственной организацией и (или) распространяемых ею, в том числе через средства массовой информации и (или) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также производство или хранение таких материалов в целях распространения». Решение об объявлении деятельности организации нежелательной на территории России принимается генеральным прокурором РФ или его заместителями по согласованию с министерством иностранных дел РФ (МИД). На министерство юстиции РФ (Минюст) возложено ведение перечня таких организаций. Деятельность иностранной или международной НПО признается нежелательной автоматически со дня обнародования информации Минюстом на своем сайте.

Но в процедуре вынесения решения о блокировке депутаты увидели, по их мнению, существенные недостатки. Сначала правоохранительные органы осуществляют осмотр ресурса с подготовкой документа, в котором помимо сведений о сайте и характере размещённой информации «указывается на установление фактов свободного доступа неограниченного круга лиц к сайтам нежелательных организаций».

Подготовленные материалы направляются в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, которая в свою очередь обращается с заявлением в суд для принятия решения о признании информации, распространяемой посредством сети «Интернет», информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

После принятия судом положительного решения Роскомнадзор на основании полученных материалов обязывает российских интернет-провайдеров ограничить доступ к конкретным сайтам.

Учитывая возможность обжалования решения в течение 3-х месяцев со дня его вынесения, сетуют депутаты в пояснительной записке, реализация запрета на распространение организациями информации и блокировка используемых ими интернет-ресурсов могут затянуться на срок до одного года. «Кроме того, — отмечают авторы документа, — после принятия решения об ограничении доступа к информационному ресурсу организация может сразу создать новый ресурс, для запрета которого необходимо повторить описанную процедуру».

В связи с этим депутаты предлагают ввести практику внесудебного ограничения доступа к информационным ресурсам запрещённых в России организаций.

Для этого парламентарии хотят дополнить статью 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которая устанавливает возможность незамедлительной блокировки информационных ресурсов Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры, «случаями обнаружения в информационно- телекоммуникационных сетях материалов, изданных и (или) распространяемых иностранной или международной неправительственной организацией, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2012 г. No 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации»».

Таким образом, процедура блокировки сайтов организаций, признанных на территории РФ «нежелательными», перейдёт в разряд внесудебных, «немедленных». Всё будет происходить быстро, минуя суд, сразу через Генпрокуратуру.

Крайне неприятным выглядит в документе ещё одно изменение — немедленной блокировке депутаты предлагают подвергнуть «сведения, позволяющие получить доступ к указанным материалам». Фактически идёт узаконивание цензуры в отношении сайтов, информирующих о деятельности «нежелательных организаций». Так, в начале сентября этого года против информационно-аналитического центра «Сова» Московской городской прокуратурой было возбуждено административное дело по ст.20.22 КоАП за наличие на сайте двух ссылок на сайты помогавших ранее «Сове» организаций NED и Фонд Сороса. Обе были внесены в реестр «нежелательных». Центр «Сова» рассматривает эти дела одновременно как форму давления и как явно расширительное толкование законодательства, касающегося распространения информации, и РосКомСвобода согласна с мнением «Совы» — в отношении информационно-аналитического центра творится правовой произвол, и продвигаемый в Думе законопроект мы рассматриваем не иначе как попытку этот произвол узаконить.

К слову, в законопроекте Ющенко, Швыткина и Николаева есть и прямая ложь:

«В настоящее время нежелательной на территории Российской Федерации признана деятельность 11 иностранных и международных неправительственных организаций. При этом ни один из сайтов, используемых данными организациями, не заблокирован».

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Из внесённых в список Минюста «нежелательных организаций» минимум у одной сайт заблокирован — у Национального фонда демократии (National Endowment for Democracy, NED). Блокировка осуществляется с августа текущего года:

reestr.rublacklist.net/search/?q=ned.org

Впрочем, парламентариям не привыкать манипулировать данными и привирать, если свежий пример перед глазами — в этом году был принят закон «О группах смерти», основанный на спекуляциях и всё той же прямой лжи.

РосКомСвобода считает продвигаемый парламентариями законопроект избыточным, антиконституционным, направленным на дальнейшее сворачивание свободы слова и усиление цензуры.

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