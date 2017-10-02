Осенний сезон госзапретов в Сети открыт в октябре

Начало октября в этом году дало старт действию множества законов, в том числе касающихся регулирования Рунета:

I) вступил в силу федеральный закон, значительно упрощающий блокировку зеркал пиратских сайтов — 156-ФЗ

Вступил в силу закон о блокировке зеркал "пиратских" сайтов

О том, что всё это значит:

TG https://t.co/jCChGnsCdO

VK https://t.co/Gp8YiizyBc pic.twitter.com/n73s8R7q62 — РосКомСвобода (@RuBlackListNET) October 1, 2017

Как РосКомСвобода уже неоднократно подчёркивала, данный закон является ничем иным, как новым способом борьбы с информацией. Во-первых, понятия легальной/нелегальной информации достаточно размыто, что подтверждается не самой адекватной практикой правоприменения «антипиратских» законов, когда подвергаются блокировке крупные легальные международные сервисы, а также осуществляется абсурдное по своей сути ограничение доступа к независимым интернет-ресурсам. Во-вторых, эффективность подобных действий крайне низкая — согласно докладу, в подготовке к которому принимали участие и представители РосКомСвободы, а также исследованию Варшавского университета, борьба с подобным контентом не оказывает положительного влияния реализацию легальной продукции.

II) Распространение информации о продаже алкоголя через интернет стало основанием для блокировки, согласно также вступившему в силу с 1 октября федеральному закону 278-ФЗ

Законом закрепляется запрет на розничную продажу спиртного через интернет:

«Не допускается розничная продажа спиртосодержащей пищевой продукции, в том числе дистанционным способом, а также розничная продажа спиртосодержащей непищевой продукции с использованием торговых автоматов».

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Поправки вносят запрет на любое распространение информации о продаже алкогольной продукции, в том числе и в интернете. Нарушение влечёт за собой штрафы для граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч, для юрлиц — от 100 до 300 тыс.рублей.

В пункт 1 части 5 статьи 15-1 федерального закона 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в котором приводятся основания для включения в реестр запрещённой информации, добавлен новый подпункт:

«…Основаниями для включения в реестр сведений, указанных в части 2 настоящей статьи, являются… решения уполномоченных Правительством Российской Федерации федеральных органов исполнительной власти, принятые в соответствии с их компетенцией в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в отношении распространяемых посредством сети «Интернет»… информации, содержащей предложения о розничной продаже дистанционным способом алкогольной продукции, и (или)спиртосодержащей пищевой продукции, и (или) этилового спирта, и (или) спиртосодержащей непищевой продукции, розничная продажа которой ограничена или запрещена законодательством о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Сайты, распространявшие информацию о дистанционной продаже алкоголя и раньше вносились в реестр запрещённых, но только по решению суда. Сейчас же процедура блокировки интернет-алкоголя станет гораздо проще и быстрее.

Интересно, что в отношении торговли алкоголем посредством интернета у властей позиция до сих пор весьма неопределённая. Минздрав и Роспотребнадзор последовательно выступали за запрет такой торговли, но Администрация Президента (АП) РФ весной этого года высказывалась за снятие запрета. Однако на такого рода бизнес, по мнению АП, должен быть наложен ряд ограничений.

Запрет на продажу алкоголя через интернет был введён в 2007 году, однако данный бизнес за это время просто перешёл на полуподпольное существование, и властями был отмечен ежегодный прирост такой торговли, составляющий 29%. По мнению Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), это самый быстрорастущий сегмент дистанционных продаж.

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