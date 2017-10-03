Tor Project запускает тестирование onion-сервисов нового поколения

На днях Tor Project анонсировал несколько новых обновлений, касающихся целого ряда услуг, предоставляемых проектом.

Во-первых, Tor Project ищет технически подкованных людей, которые помогли бы сообществу Tor протестировать новые услуги до официального запуска их «стабильных» версий. Это касается релиза Tor 0.3.2.1-alpha, которые объединены в последней версии Tor Browser 7.5a5.

Если вы обладаете необходимыми техническими навыками, то ознакомьтесь с wiki-страницей тестирования «луковых» сервисов и определите для себя, как вы можете помочь проекту.

Если же у вас нет нужных технических навыков, то вы можете попробовать новую версию Tor Browser, чтобы проверить некоторые «луковые» сервисы. Способов вовлечения в Tor есть масса, и проект всегда ищет преданных добровольцев, которые заботятся о конфиденциальности в интернете и о свободе Сети. Несколько вариантов участия можно прочитать на страничке для волонтёров — помощь может оказаться любой, от правовой до услуг переводчиков.

Во-вторых, недавно началось бета-тестирование новой, пятой версия «лукового» мессенджера — Tor Messenger 0.5.0b1, нацеленного на обеспечение анонимности и защиты от прослушивания.

Весь применяемый для обмена сообщениями трафик передаётся только через сеть Tor. Для шифрования сообщений, защиты имеющейся переписки и аутентификации собеседников применяется протокол OTR (Off-the-Record). Готовые сборки подготовлены для Linux, Windows и macOS

Для обмена сообщениями применяется традиционная клиент-серверная модель, подразумевающая наличие сервера для координации обмена сообщениями. Tor Messenger позволяет соединиться с обычными IM-серверами, поддерживающими такие протоколы, как Jabber (XMPP), IRC, Google Talk, Facebook Chat, Twitter и Yahoo, при этом соединение с ними осуществляется только через сеть Tor. Также возможно использование серверов, работающих в форме скрытых сервисов Tor (Hidden Services).

В новой версии добавлена поддержка временных учётных записей XMPP (по аналогии с ChatSecure) — для отправки анонимного или одноразового сообщения учётная запись может быть автоматически создана с использованием случайного имени пользователя и пароля. Обеспечена возможность автоматического подключения через onion-сервисы для известных XMPP-серверов (riseup.net, jabber.ccc.de, jabber.otr.im и jabber.calyxinstitute.org).

Осуществлён переход на кодовую базу Firefox/Thunderbird 52 ESR (ветки tor-browser-52.3.0esr-7.0-1-build1 и THUNDERBIRD_52_3_0_RELEASE). Обеспечена поддержка повторяемых сборок для всех поддерживаемых платформ (ранее повторяемые сборки были доступны только для Linux), позволяющих убедиться в том, что бинарные версии собраны из предоставленных исходных файлов. Для усиления защиты на платформе Linux включена сборка с системой Selfrando, предоставляющей расширенный метод рандомизации адресного пространства для защиты от эксплуатации уязвимостей.

Предыдущая, четвёртая версия мессенджера Tor была представлена в марте текущего года. Напомним, TorProject также разрабатывает свой смартфон на Android, оборудованный самыми мощными средствами кибербезопасности. Прототип гаджета был представлен в ноябре прошлого года под кодовым названием «Миссия невероятна» («Mission Improbable»). Кроме того, проектом Tor было выпущено приложение по обнаружению интернет-цензуры — OONIprobe, которое можно установить на мобильном устройстве как для Android, так и для iOS.

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