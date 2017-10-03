Количество запросов российских властей к Google выросло на треть

Компания Google зафиксировала в первом полугодии 2017 года рекордное количество правительственных запросов за последние шесть лет. Такие данные следуют из отчёта о правительственных запросах (Transparency Report), публикуемого каждые полгода. «Правительственные учреждения, суды и стороны, участвующие в гражданских судебных процессах, часто обращаются в такие компании, как Google, за сведениями о пользователях. В этом отчете мы публикуем информацию о количестве и типах получаемых нами запросов госорганов, чтобы пролить свет на то, как действия властей влияют на наших пользователей и доступность данных в Интернете», — сказано в отчёте Google.

В период с 1 января до 30 июля 2017 года правительства разных стран в направили в компанию 48941 запросов, касающихся 83 345 аккаунтов, превысив рекордные показатели второго полугодия 2015 года — 40 677 запросов относительно 81 311 аккаунтов.

Согласно отчёту, российские власти 318 раз обращались к компании с запросом о персональных данных пользователей, и запросы касались 531 аккаунта. Google по 10% из них предоставил «некоторые данные». За тот же отчётный период прошлого года власти РФ обращались к американской компании 237 раз (касаемо 328 аккаунтов), и, таким образом, в этом году количество запросов за тот же период выросло на 34%. За июль-декабрь 2016 года таких запросов было 234 (запрос касался 392 аккаунтов).

Напомним, по итогам 2016 года число запросов в Google от российских госорганов, органов правопорядка и полиции на удаление противоправного контента выросло на 478%, до 13,2 тысяч (начиная с 2009 года). Запросы из России составили более половины от всех запросов на удаление контента, полученных Google со всего мира: госорганы всех остальных стран суммарно направили в американскую IT-корпорацию только 9,3 тыс. запросов на ограничение доступа к противоправной информации.

85 процентов российских запросов были связаны с «национальной безопасностью». Причем наибольшую активность российские чиновники проявили во втором полугодии 2016 года, когда было сделано более 11 тысячи запросов. 43,4 процента запросов касались удаления контента из сервиса Youtube. Американская компания удовлетворила 74 процента российских заявок.

Выросла в этом году доля шифрованного HTTPS-трафика. На конец сентября 2017 года по всем сервисам Google во всём мире его объём составил 89%.

Тенденция роста использования безопасных соединений россиянами отмечалась ещё в конце лета текущего года. В среднем доля зашифрованного трафика, поступающего из России, составила 86%. Самыми же «зашифрованными» странами оказались Мексика и Индонезия — по 95%.

Основная часть незашифрованного трафика приходится на мобильные устройства прошлых поколений, которые больше не получают обновлений и никогда не смогут поддерживать современные технологии шифрования.

В отчёте о прозрачности Google также сказано, что компания удовлетворила 65% правительственных запросов по всему миру, передав властям информацию о более чем 54 000 пользователей. Кроме этого, Google опубликовал обновленные данные о количестве запросов, которые были направлены в прошлые годы в рамках Акта о негласном наблюдении в целях внешней разведки (FISA), который позволяет АНБ требовать данные пользователей, не являющихся гражданами США. В первой половине 2017 года Google получил 500 «писем национальной безопасности» относительно 1500 аккаунтов. В мае правительство США приняло решение о прекращении одной из программ FISA — чтении электронной переписки граждан США с иностранцами, в которой упоминаются цели внешней разведки. Теперь АНБ имеет право отслеживать только сообщения, отправленные или полученные непосредственно иностранцами, представляющими интерес для спецслужб. В блоге Google сообщается, что компания собирается бороться за дальнейшие изменения в FISA, которые позволят защитить приватность пользователей. Компания Apple также сообщила о том, что количество правительственных запросов за первые шесть месяцев 2017 года выросло на 62% по сравнению в первым полугодием 2017 года. В целом органы власти направили в компанию 6407 запросов в период с с января до августа 2017 года. В своем отчете компания Apple подчеркнула, что правительственные запросы, как правило, касаются контента iCloud — сохраненных фотографий пользователя, электронных писем, резервных копий устройств iOS, контактов и календарей. Компания удовлетворила 32% запросов по всему миру. В конце мая этого года Google предупредил создателя мессенджера Telegram Павла Дурова о попытке «правительственных хакеров» взломать его почту. Стоит заметить, в последнее время мессенджер Telegram подвергается беспрецедентному давлению со стороны властей сразу нескольких стран. Особо пристальное внимание ему уделяют Россия и Великобритания, власти которых недовольны тем, что спецслужбы не имеют доступа к переписке пользователей. Летом Роскомнадзор заставил Дурова зарегистрировать свой мессенджер в реестре организаторов распространения информации, а ФСБ потребовала у него «ключи шифрования» пользовательской переписки. .

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