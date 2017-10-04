04.10.2017
Реестр запрещённых сайтов будет сокращён, но проблему блокировок это не решит
Роскомнадзор собирается удалить дублирующиеся записи — когда один и тот же ресурс вносился в список по несколько раз имеющими право на блокировку сайтов госорганами

rezat reestr RKN

Роскомнадзор решил заняться расчисткой «авгиевых конюшен» в ручном режиме. Но отнюдь не для того, чтобы начать проверку на степень абсурдности принятых решений по блокировкам, например, исключением из реестра технических доменов и IP-адресов облачных сервисов Amazon и CloudFlare. Причина чистки в другом: в скором времени реестр запрещённых сайтов попросту переполнится, поэтому сокращение количества внесённых в него записей необходимо будет провести из чисто технических целей.

Как пояснил журналистам начальник управления контроля и надзора в сфере связи Роскомнадзора Денис Пальцин, черный список ограничен по объему и добавлять в него информацию можно не до бесконечности. Всего можно внести порядка 1 млн записей. Это ограничение связано с так называемой таблицей маршрутизации, которая имеет ограниченное количество строчек. Именно эта таблица отвечает у операторов связи за блокировку. Каждая запись в ней — сетевой адрес ресурса с запрещенной информацией. При этом на один заблокированный сайт в среднем приходится около пяти адресов.

«По мнению операторов связи, после внесения 200–300 тыс. сайтов реестр забьется, — пояснил Денис Пальцин. — Мы сейчас будем с реестром работать, чистить его от неактуальных и дублированных записей».

Согласно статистике, собранной РосКомСвободой с помощью общественного мониторинга реестра, в данный момент блокируется 89 000 ресурсов, и все они попали туда усилиями самых разных государственных органов:

реестр-статистика-04.10.2017

Как видим, абсолютным рекордсменом здесь является ФНС России. Российские налоговики получили полномочия по внесудебной цензуре интернет-пространства на 3 года позже других ведомств, но при этом быстро стали вносить под блокировку тысячи и тысячи различных сайтов и сервисов, которые, как они считают, нарушают законодательство РФ в части организации азартных игр (покерные ресурсы, лотереи, букмекерские конторы, казино, тотализаторы и т.п.). Оборачивается это примерно вот таким, когда под блокировку вносятся технические ресурсы Amazon Web Services.

diagramma blokirovok po vedomstvam

Возникновение путаницы при таком количестве «госблокировщиков» абсолютно ожидаемо. Причём некоторые ведомства имеют полномочия вносить домены и IP внесудебно, поэтому проконтролировать — дублируются ли там записи, невозможно.

Про бамп-лимит на системах фильтрации по количеству обрабатываемых ресурсов ещё в начале этого лета говорил IT-эксперт Михаил Климарёв:

«…для некоторого типа оборудования и ПО фильтрации размер «черного списка» может стать очень серьезной проблемой. И даже уже стало — так у производителя оборудования Allot Communication был такой лимит в 60К записей. А в реестре уже 70К+ записей.
Возможно, бамп-лимиты существуют и у других производителей. Это может быть 100К, например. Или даже миллион. Но лимиты существуют у всех в силу необходимости физически перемалывать много-много записей».

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Плюс к этому, по его словам, возрастающее количество блокировок замедлит интернет в России.

Операторов связи, которые с воодушевлением восприняли «благую весть» о расчистке реестра, ждут впереди непростые времена. Поскольку раньше возникали ошибки при блокировке тех или иных ресурсов из-за нахождения их на одном и том же IP, что и запрещённые сайты, с 1 ноября 2017 года надзорное ведомство будет само определять способы блокировок ресурсов, — об этом напомнил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев на прошедшем недавно в Сочи форуме «Спектр 2017». Это означает, что некоторых мелких операторов ждут крупные траты на более дорогое оборудование, обеспечивающее выборочную блокировку. Кроме этого, Роскомнадзор планирует блокировать сразу весь интернет-ресурс по HTTPS, если на нём будет найдена запрещённая информация. Такие блокировки станут ещё более непредсказуемыми и заденут законопослушные сайты, даже если они не имеют к размещённой на их страницах информации никакого отношения (например, в комментариях под новостью, в сообщении на форуме).

О том, что жизнь Роскомнадзор ничему не учит, а опыт не делает более умудрённым, говорилось уже очень много и часто, но недавно пред светлые очи российских пользователей предстал яркий пример очередной некомпетентности специалистов российского надзорного ведомства. Вчера из-за включения резолвинга, как того потребовал в своих новых инструкциях РКН, начались сбои у Ростелекома и других операторов, а также стали недоступны некоторые законопослушные сайты:

Всё это от того, что Ростелеком попытался воспользоваться вредными советами Ростелекома и начать DNS-резолвинг запрещённых сайтов:

Отчасти это вызвано тем бардаком, который царит в реестре запрещённых сайтов, а также слишком сильными стараниями некоторых ведомств (например, Генпрокуратуры, подхватившей эстафету блокировки сайтов Amazon). Сбои в работе полезных сайтов возникали уже не раз, и расчистка реестра в данном случае проблему не решит, а лишь отодвинет её развязку на чуть более дальний срок.

Мы уже не раз заявляли, что практика блокировок сама по себе является пагубным явлением, а возникающие при её реализации проблемы будут лишь нарастать с каждым днём как снежный ком. Государство стало неконтролируемо много блокировать интернет ресурсов, никак не отчитываясь перед интернет-сообществом и не желая признавать своих ошибок. Суды в регионах выносят десятки, если не сотни решений о блокировках, которые Роскомнадзор обязан выполнять автоматически, и лишь на наиболее абсурдные время от времени надзорное ведомство обращает внимание и отправляет по ним соответствующие запросы. Но даже последний случай говорит о многом — суды перестали даже вчитываться в описание сайтов, не говоря уже о том, чтобы их посещать. Глава РосКомСвободы Артём Козлюк считает, что подобные решения стали нормой в масштабах страны:

«Подобная прокурорская жалоба, удовлетворенная судом — нет — это не исключение и не «ну бывает». Это текучка, это мы выявляем в ежедневном порядке и пишем об этом, начиная с 2012 года, когда правоохранительные органы заблокировали форум игры EVE Online за… барабанная дробь… инструкции по изготовлению цифровых наркотиков для прокачки своих персонажей!

За 5 лет ничего не поменялось.

И не поменяется ещё за 5. Пока будет действовать текущее законодательство по насилию некомпетентными людьми современных технологий и инфокоммуникационных сред.

Ну и нашего с вами разума».

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Поэтому чистить реестр, отправлять обратные запросы в суд, вводить и отменять «белые списки» можно годами, пока пагубная система вконец не «доломает» Рунет.

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don but rks

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