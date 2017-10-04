Реестр запрещённых сайтов будет сокращён, но проблему блокировок это не решит

Роскомнадзор решил заняться расчисткой «авгиевых конюшен» в ручном режиме. Но отнюдь не для того, чтобы начать проверку на степень абсурдности принятых решений по блокировкам, например, исключением из реестра технических доменов и IP-адресов облачных сервисов Amazon и CloudFlare. Причина чистки в другом: в скором времени реестр запрещённых сайтов попросту переполнится, поэтому сокращение количества внесённых в него записей необходимо будет провести из чисто технических целей.

Как пояснил журналистам начальник управления контроля и надзора в сфере связи Роскомнадзора Денис Пальцин, черный список ограничен по объему и добавлять в него информацию можно не до бесконечности. Всего можно внести порядка 1 млн записей. Это ограничение связано с так называемой таблицей маршрутизации, которая имеет ограниченное количество строчек. Именно эта таблица отвечает у операторов связи за блокировку. Каждая запись в ней — сетевой адрес ресурса с запрещенной информацией. При этом на один заблокированный сайт в среднем приходится около пяти адресов.

«По мнению операторов связи, после внесения 200–300 тыс. сайтов реестр забьется, — пояснил Денис Пальцин. — Мы сейчас будем с реестром работать, чистить его от неактуальных и дублированных записей».

Согласно статистике, собранной РосКомСвободой с помощью общественного мониторинга реестра, в данный момент блокируется 89 000 ресурсов, и все они попали туда усилиями самых разных государственных органов:

Как видим, абсолютным рекордсменом здесь является ФНС России. Российские налоговики получили полномочия по внесудебной цензуре интернет-пространства на 3 года позже других ведомств, но при этом быстро стали вносить под блокировку тысячи и тысячи различных сайтов и сервисов, которые, как они считают, нарушают законодательство РФ в части организации азартных игр (покерные ресурсы, лотереи, букмекерские конторы, казино, тотализаторы и т.п.). Оборачивается это примерно вот таким, когда под блокировку вносятся технические ресурсы Amazon Web Services.

Возникновение путаницы при таком количестве «госблокировщиков» абсолютно ожидаемо. Причём некоторые ведомства имеют полномочия вносить домены и IP внесудебно, поэтому проконтролировать — дублируются ли там записи, невозможно.

Про бамп-лимит на системах фильтрации по количеству обрабатываемых ресурсов ещё в начале этого лета говорил IT-эксперт Михаил Климарёв:

«…для некоторого типа оборудования и ПО фильтрации размер «черного списка» может стать очень серьезной проблемой. И даже уже стало — так у производителя оборудования Allot Communication был такой лимит в 60К записей. А в реестре уже 70К+ записей.

Возможно, бамп-лимиты существуют и у других производителей. Это может быть 100К, например. Или даже миллион. Но лимиты существуют у всех в силу необходимости физически перемалывать много-много записей».

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Плюс к этому, по его словам, возрастающее количество блокировок замедлит интернет в России.

Операторов связи, которые с воодушевлением восприняли «благую весть» о расчистке реестра, ждут впереди непростые времена. Поскольку раньше возникали ошибки при блокировке тех или иных ресурсов из-за нахождения их на одном и том же IP, что и запрещённые сайты, с 1 ноября 2017 года надзорное ведомство будет само определять способы блокировок ресурсов, — об этом напомнил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев на прошедшем недавно в Сочи форуме «Спектр 2017». Это означает, что некоторых мелких операторов ждут крупные траты на более дорогое оборудование, обеспечивающее выборочную блокировку. Кроме этого, Роскомнадзор планирует блокировать сразу весь интернет-ресурс по HTTPS, если на нём будет найдена запрещённая информация. Такие блокировки станут ещё более непредсказуемыми и заденут законопослушные сайты, даже если они не имеют к размещённой на их страницах информации никакого отношения (например, в комментариях под новостью, в сообщении на форуме).

О том, что жизнь Роскомнадзор ничему не учит, а опыт не делает более умудрённым, говорилось уже очень много и часто, но недавно пред светлые очи российских пользователей предстал яркий пример очередной некомпетентности специалистов российского надзорного ведомства. Вчера из-за включения резолвинга, как того потребовал в своих новых инструкциях РКН, начались сбои у Ростелекома и других операторов, а также стали недоступны некоторые законопослушные сайты:

Основные причины, почему сегодня идут сбои у абонентов Ростелекома (и не только у них): https://t.co/uOt8H6ovRc — РосКомСвобода (@RuBlackListNET) October 3, 2017

Ответ:

а) в реестре запрещ.сайтов много IP Amazon Web Services https://t.co/zzePQOLHoi

б) >половины всех IP в реестре принадлежит Cloudflare https://t.co/A7AiuZ40Z8 — РосКомСвобода (@RuBlackListNET) October 3, 2017

Всё это от того, что Ростелеком попытался воспользоваться вредными советами Ростелекома и начать DNS-резолвинг запрещённых сайтов:

Сегодня Ростелеком попытался начать DNS-резовинг запрещённых сайтов по вредным советам от Роскомнадзора, но обжёгся https://t.co/GVrwrNqpiP — РосКомСвобода (@RuBlackListNET) October 3, 2017

Отчасти это вызвано тем бардаком, который царит в реестре запрещённых сайтов, а также слишком сильными стараниями некоторых ведомств (например, Генпрокуратуры, подхватившей эстафету блокировки сайтов Amazon). Сбои в работе полезных сайтов возникали уже не раз, и расчистка реестра в данном случае проблему не решит, а лишь отодвинет её развязку на чуть более дальний срок.

Мы уже не раз заявляли, что практика блокировок сама по себе является пагубным явлением, а возникающие при её реализации проблемы будут лишь нарастать с каждым днём как снежный ком. Государство стало неконтролируемо много блокировать интернет ресурсов, никак не отчитываясь перед интернет-сообществом и не желая признавать своих ошибок. Суды в регионах выносят десятки, если не сотни решений о блокировках, которые Роскомнадзор обязан выполнять автоматически, и лишь на наиболее абсурдные время от времени надзорное ведомство обращает внимание и отправляет по ним соответствующие запросы. Но даже последний случай говорит о многом — суды перестали даже вчитываться в описание сайтов, не говоря уже о том, чтобы их посещать. Глава РосКомСвободы Артём Козлюк считает, что подобные решения стали нормой в масштабах страны:

«Подобная прокурорская жалоба, удовлетворенная судом — нет — это не исключение и не «ну бывает». Это текучка, это мы выявляем в ежедневном порядке и пишем об этом, начиная с 2012 года, когда правоохранительные органы заблокировали форум игры EVE Online за… барабанная дробь… инструкции по изготовлению цифровых наркотиков для прокачки своих персонажей! За 5 лет ничего не поменялось. И не поменяется ещё за 5. Пока будет действовать текущее законодательство по насилию некомпетентными людьми современных технологий и инфокоммуникационных сред. Ну и нашего с вами разума».

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Поэтому чистить реестр, отправлять обратные запросы в суд, вводить и отменять «белые списки» можно годами, пока пагубная система вконец не «доломает» Рунет.

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