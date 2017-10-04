ФСБ будет добиваться запрета анонимности в мессенджерах

Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников на совещании руководителей спецслужб и правоохранительных органов заявил, что его ведомство выступает за запрет оборота анонимных SIM-карт и анонимности в мессенджерах:

«В социальных сетях, в том числе в их русскоязычном сегменте, бандитами создаются закрытые группы, с позиций которых ведутся психологическая обработка и вовлечение в террористическую деятельность новых сторонников, сбор финансовых средств, обучение способам совершения диверсионно-террористических актов и тактике ведения боевых действий против подразделений спецслужб».

.

Он отметил, что члены всех выявленных органами безопасности ячеек использовали для конспиративного общения программы мгновенного обмена данными (мессенджеры), обеспечивающие высокую степень криптозащиты передаваемой информации. О том, что при этом террористы используют слова, интонации, а также кушают и спят, глава ведомства почему-то не упомянул, но не преминул в очередной раз сослаться на какой-то мифический «международный опыт в сфере информационной безопасности, в частности меры по запрету анонимности в интернет-мессенджерах, а также запрет оборота анонимных сим-карт».

Глава ФСБ, как и большинство российских высокопоставленных чиновников в последнее время, здесь «немного выдумывает». В мире правоприменительной практики по запрету анонимности в мессенджерах не существует нигде. Если силовики просто хотят выдавить из России все неподконтрольные им интернет-сервисы, преспокойно работающие в других странах, то так бы уже и говорили. Да и заниматься столь откровенным манипулированием фактами для главы такого серьёзного ведомства как-то несолидно.

Также вызывает удивление непонимание силовиками того факта, что при запрете анонимности в мессенджерах, исполняющих разумные требования мирового законодательства, они потеряют контроль над теми злоумышленниками, за действиями которых имеют возможность следить в данный момент. Все, за кем они гоняются, просто перейдут на другие, никем не контролируемые интернет-сервисы, либо создадут свои мессенджеры, — об этом не раз заявлял создатель Telegram Павел Дуров, и сложно не согласиться с ним в данном вопросе.

«Международный опыт», на который ссылается Александр Бортников, как раз состоит в том, что владельцы мессенджеров находятся с властями большинства передовых стран в постоянном диалоге, и никаких ультиматумов насчёт деанонимизации пользователей им никто не выдвигает, даже со стороны британского правительства, «прославившегося» принятием одного из самых жёстких в Европе законов, регулирующих интернет. А как наши спецслужбы «эффективно ловят экстремистов и террористов», совершенно не разбираясь в современных технологиях, можно убедиться на горьком опыте московского математика Дмитрия Богатова.

Стоит заметить, столь ошибочная, но непоколебимая позиция ФСБ и лично Бортникова относительно анонимности в интернете возникла не вчера. Летом прошлого года, сразу после принятия скандального «пакета Яровой», глава российских спецслужб заявил про «необходимость решить проблему бесконтрольности и анонимности глобального виртуального пространства, которыми активно пользуются террористы», а в июне уже этого года Бортников специально встречался с депутатами Госдумы в закрытом режиме, попросив их ускориться в принятии законов по регулированию мессенджеров и запрете VPN.

В конце сентября стало известно, что Минкомсвязь разработало проект постановления о порядке идентификации пользователей мессенджеров по абонентским номерам. Из документа следует, что мессенджер не должен будет получать согласие пользователей на осуществление идентификации. Напомним, в июле Госдума приняла в третьем чтении закон о регулировании деятельности мессенджеров.

.



.

Читайте также:

В Минкомсвязи разработали порядок деанонимизации пользователей и блокировки сообщений в мессенджерах

🔓

ФСБ торопит депутатов лишить Рунет анонимности и взять под контроль мессенджеры

🔓

Дуров готов к закрытию Telegram в России и Иране властями этих стран

🔓

Генпрокурор выступил за полный запрет анонимности в мессенджерах

🔓

«Просто дайте мне уединиться» — учёные выяснили, почему пользователи стремятся к анонимности

.