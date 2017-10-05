Суд продлил домашний арест Дмитрию Богатову до конца октября

Сегодня в Пресненском суде города Москвы судья Евгений Найденов продлил домашний арест московскому математику и администратору выходной ноды Tor Дмитрию Богатову ещё почти на месяц.

Накануне судебного заседания в группе поддержки Дмитрия, созданной в Facebook, его сторонники пригласили всех неравнодушных приходить на судебные заседания по делу Богатова:

«Ровно полгода прошло с позорного и несправедливого задержания Димы. Ровно полгода следствие стыдливо молчит, упорно удерживая Диму под замком. И хорошо, что хоть под замком собственной квартиры! Есть шанс, что чем больше людей будет ходить на суды, тем скорее от Димы наконец-то отстанут. Так что приходите и не оставайтесь равнодушными. Диме всегда это очень приятно.

#freeBogatov».

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По мнению самого Дмитрия, которое он высказывал в августе этого года после первого продления домашнего ареста, каких-либо причин для такого продления нет. Объяснение же следственной группы, что идёт техническая экспертиза всех изъятых у него компьютеров, не выдерживает никакой критики — за это время непричастность его к инкриминируемым ему деяниям, как он предполагает, можно было давно установить. «Возможно, это просто некомпетентность», — заявил он.

Как сообщил один из адвокатов Дмитрия — ведущий юрист РосКомСвободы Саркис Дарбинян, в деле Богатова сменился состав следственной группы — туда вошёл высокое должностное лицо из Центра «Э»:

«На слушании по продлению домашнего ареста от следствия сегодня присутствовал подполковник Ревяков Кирилл Геннадьевич, который забрал на себя материалы дела, и теперь предварительное следствие будет осуществляться им. Следствие явно утяжеляет свой вес «большими звёздами» — видимо, считает, что нелепое обвинение так будет звучать убедительнее. Защита, конечно, просила суд отказать следствию [в удовлетворении требований по продлению домашнего ареста], полагая, что в отношении Богатова могла бы быть применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Тем более, что следствие идёт уже шесть месяцев — уже можно было всю информацию разобрать по байтам. Насколько нам известно, компьютерно-техническая экспертиза уже была закончена, но сейчас следствие хочет задать какие-то дополнительные вопросы. Плюс на следующей неделе запланирован ещё один допрос Богатова новым следователем — подполковником Ревяковым, и после этого следствие будет уже, видимо, составлять обвинительное заключение».

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Срок домашнего ареста математику был продлён ещё на 24 суток — до 31 октября 2017 года включительно.

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