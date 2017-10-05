Министр образования Калужской области раскритиковал школьную интернет-фильтрацию

Неожиданно жёсткой и обоснованной критике подверг систему школьной контент-фильтрации министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев. На встрече с педагогами в Калуге ему был задан вопрос о блокировках интернет-сайтов в школах, и, по словам учителя географии школы №47 г. Калуги Дмитрия Ильина, воспользоваться материалами из интернета зачастую фактически невозможно:

«Я работаю не только с картами, контурными картами, но и ещё и с научными фильмами. К сожалению, во внутришкольном интернете много сайтов запрещено – в частности, видеохостинг YouTube. Хотелось бы как-то решить этот вопрос, потому что видео смотреть невозможно. Самим скачивать их – это торренты, что незаконно».

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Стоит заметить, блокировка интернет-контента в учебных заведениях давно стала поводом для прокурорских проверок. В марте 2008 года Рособразование (позднее упраздненное и переформированное в Минобрнауки) снабдило все российские образовательные учреждения пакетами лицензионного программного обеспечения, в которые входит программа контентной фильтрации доступа в интернет. Прокуратуры стали наказывать местных чиновников, руководство школ, а также библиотек и других образовательных учреждений за отсутствие этой и других подобных ей программ. Порой блокировке подвергаются не относящиеся к запрещённому контенту сайты, например, РосКомСвобода уже несколько лет необоснованно блокируется некоторыми образовательными учреждениями Москвы, но прокуроров интересует не это. Видимо, ради отчётности они устраивают руководству школ бесчисленные проверки, всегда находя к чему придраться, — об этом в частности сказал и министр образования Калужской области в ответе на вопрос местного учителя.

«Это действительно проблема, она называется «контент-фильтрации», — согласился Александр Аникеев. – К сожалению, наши правоохранительные органы и законодатели уверены в том, что если в школе не установят запреты на использование различного рода сайтов, то все дети сразу кинутся на них. Никому в голову не придёт в школе, во время урока, особенно под руководством учителя, выходить на эти сайты. Кроме того, у каждого ученика есть телефоны и планшеты с интернетом, где нет никакой контент-фильтрации и есть возможность зайти на абсолютно любой сайт. Поэтому я всегда говорил, говорю и буду говорить, что система контент-фильтрации, которая существует в школах, абсолютно неэффективна и её нужно убрать. Надо учить не бороться с этими сайтами, а безопасному поведению детей в интернет-пространстве, как делают во многих странах».

Министр посетовал, что его позиция не находит отклика, прокуроры продолжают «кошмарить» учебные заведения, а усилия властей в плане блокировок в итоге ни к чему не приводят:

«Они [сотрудники прокуратуры] приходят в школы, выходят в интернет и всегда что-нибудь находят, потому что там каждую минуту всё обновляется, а количество этих сайтов множится в геометрической прогрессии. И штрафуют за это директоров несчастных. Это неправильно! Блокировка приводит к тому, что очень многие необходимые нам образовательные ресурсы становятся недоступными. Оказывается, у нас и Wikipedia заблокирована. Это ужасно! Несколько лет назад я приехал в школу в Жиздринском районе, один учитель мне рассказывает: «Раньше очень активно использовал на уроках по природоведению видеоматериалы о способах размножения растений. Сейчас набираю слово «размножение» — и всё»».

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РосКомСвобода разделяет разумную, обоснованную позицию министра образования и науки Калужской области. Надеемся, его поддержат как педагоги, так и другие готовые к конструктиву госслужащие.

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