Яндекс начал исключать ссылки на Рутрекер из поисковой выдачи, а Google — нет

Из выдачи российских поисковиков стали исчезать прямые ссылки на «пиратские» сайты в связи с вступлением в силу 1 октября 2017 года федерального закона 156-ФЗ, называемого ещё «законом о зеркалах», согласно которому операторы поисковых систем обязаны прекратить выдачу сведений о доменном имени и об указателях страниц сайтов, доступ к которым ограничен на основании соответствующего решения суда. Также поисковые системы обязаны исключать из выдачи ссылки на копии таких сайтов — список копий определяет Минкомсвязь.

Непосредственно с начала месяца под закон подстроились Mail.ru и Спутник, а на данный момент результаты поиска подчищает и поисковая система Яндекс.

Так, например, в отечественных поисковиках не удастся найти ссылок на запрещенный в РФ RuTracker.org . Для результатов поиска, где в выдаче должны были бы быть показаны ссылки на запрещенные Мосгорсудом пиратские сайты, Яндекс теперь выводит ссылку-предупреждение, что поиск фильтруется:

Если вбивать в поисковую строку rutracker.org — результат тот же.

Та же самая ситуация и с другими сайтами, признанными в России «пиратскими», ну, к примеру, ex.ua:

Иностранные же поисковые сервисы подобные «зачистки» не производят.

Google по запросу «Рутрекер» выводит то, что и должно выводиться:

Такие крупные международные поисковые системы, как Bing, DuckDuckGo, Ask и Yahoo! также выдают полноценную поисковую выдачу по пользовательским запросам, касающихся Рутрекера и других торрент-порталов.

Судя по всему, они будут отъедать долю от российских поисковиков, которые всё чаще суживают область поиска по тем или иным основаниям.

Мы в первую очередь рекомендуем присмотреться к поисковику DuckDuckGo, который не только обладает набором из крупнейших поисковых движков, но и стоит на принципиальной позиции защиты конфиденциальности пользователей , а также активно развивает открытые проекты.

Федеральный закон от 01.07.2017 № 156-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»», разрешающий блокировать «зеркала» пиратских сайтов без решения суда, был подписан Президентом РФ Владимиром Путиным в начале июля текущего года. Меру об исключении из поисковой раздачи запрещённых сайтов (ими могут быть в том числе и пиратские) содержит и новый закон о регулировании VPN и поисковиков 276-ФЗ, также принятый этим летом — в силу он вступает 1 ноября 2017 года. Стоит заметить, это уже не первое дублирование одних и тех же норм в российском законодательстве по части регулирования Сети.

В конце сентября стало известно о намерении Минкультуры РФ ещё более расширить «антипиратские» полномочия правообладателей, предоставив им право досудебно удалять из поисковой выдачи пиратские сайты. Соответствующий законопроект выложен на общественное обсуждение на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, дата окончания публичного обсуждения законопроекта — 18 октября 2017 года.

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